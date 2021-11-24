Futbolda 'Yeşil Tribün' dönemi - Son Dakika

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İttifak Holding Konya spor, çevreyi ve doğayı korumak için 'Yeşil Tribün' projesi başlattı. İlki geçen haftaki Konyaspor maçında uygulanmayan başlanan proje kapsamında, 5 plastik veya cam şişe atığı getiren taraftara ücretsiz bilet verildi.

Yeşil- beyaz renklere sahip Konyaspor, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile sporda da çevre bilincinin artması ve atıkların geri dönüşümünün sağlanıp, yeniden ekonomiye kazandırılması için 'Yeşil Tribün' projesi başlattı. İlki geçen hafta hayata geçirilen proje kapsamında Konyaspor taraftarı, 17-19 Kasım'da 5 plastik ya da cam atık şişeyi stadyum bilet gişesi yanına kurulan 'çevre standı'na bıraktı. Atık şişeleri teslim edenlere, stant görevlisinden alacakları makbuz ile gişeden maç bileti yüklendi. Projeyi destekleyen taraftar, pazar günü oynanan İttifak Holding Konyaspor- Çaykur Rizespor maçını izleme şansı buldu.

1000 TARAFTAR DESTEK VERDİ İttifak Holding Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, projeye geçen hafta yaklaşık 1000 taraftarın destek olduğunu, 5 bin civarında plastik ve cam şişe toplandığını belirtti. Son yıllarda doğal kaynakların bilinçsiz kullandığına dikkat çeken Özgökçen, şunları söyledi: "'Yeşil Tribün' projesi herkes tarafından ilgi ve alakayla karşılandı. Biliyorsunuz, insanlar olarak çevremizi kendi elimizle kirletiyoruz. Bize verilen nimetleri hoyratça kullanıyoruz. Bugün genel itibarıyla baktığınız zaman azalan su kaynakları, iklim değişiklikleri, sıcaklık farklarının değişkenliğinin artması bizi başkaca işlemler yapmaya sevk ediyor. Dolayısıyla çevremizi öncelikle biz korumalıyız. Bu noktada bir farkındalık projesi oluşturmak adına Konyaspor Kulübü olarak 'Yeşil Tribün' projemize Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'yla ortaklaşa başladık. Son derece ilgi ve alaka gördü. Esasında burada kişisel anlamda katılımın çok olup olmaması bizi bu projeye itmedi ama amaç bir farkındalık oluşturmaktı."'FARKLI ÇEVRE PROJELERİ GELİŞTERECEĞİZ'Çevreyi korumaya yönelik hem bu projenin hem de başka projelerin bundan sonra da kendi sahalarında oynanacak maçlarda devam edeceğini kaydeden Başkan Özgökçen, "Biz Konyaspor Kulübü olarak farklı farkındalık projeleri geliştireceğiz. Sadece 'Yeşil Tribün' değil ev sahipliği yaptığımız maçlarda değişik çevre projeleri yapacağız. Bunlarda peyderpey ortaya çıkacak. 'Yeşil Tribün' projesi, bir spor kulübünün yaptığı ilk çevre projesidir. Bizim için ne kadar atık toplandığı değil. Bunun kamuoyunda etkisinin ne kadar olduğuydu. Gördüğüm kadarıyla da insanlar takdirle karşıladı. Biz bireyler olarak bize emanet edilen ve evlatlarımıza bir miras olarak bırakacağımız bu dünyada çevreyle alakalı daha hassas davranmalıyız. Biz ne kadar hassas davranırsak çocuklarımıza o kadar yaşanılabilir bir dünya bırakırız" dedi.

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