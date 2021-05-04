The Academys organizatörlüğünde düzenlenecek olan 2021 Akdeniz Oyunları'na davet alan takımlardan birisi de oldu. Turnuvaya davet alan takımların sayısı böylelikle 5'e yükseldi.
Topluluk Turnuvası 8 – 9 Mayıs tarihlerinde oynanacak turnuvada Davetli Takımlar ve Topluluk Turnuvası Şampiyonu; 10-11 Mayıs tarihlerinde oynayacak. Şu ana kadar turnuvaya davet alan takımların listesi ise şu şekilde:
İstanbul Başakşehir Espor
Blaze Esports
fastPay Wildcats
Karagümrük Espor
Futbolist
Tüm turnuvanın ödül havuzu $7500. FIFA 21 için ayrılan ödül miktarı $2500 ve Rocket League için ayrılan ödül miktarı ise $5000. Eğer hala turnuvaya kayıt yaptırmadıysanız çok geç değil. Turnuvanın kayıtları 5 Mayıs saat 23: 59'da sonlanacak.
Playerbros ekibi olarak turnuvaya katılan takımlara şimdiden başarılar diliyoruz, iyi olan kazansın!
Son Dakika › Gamegar › Futbolist 2021 Akdeniz Oyunları'nda mücadele edecek! - Son Dakika