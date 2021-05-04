Futbolist 2021 Akdeniz Oyunları'nda mücadele edecek! - Son Dakika

The Academys organizatörlüğünde düzenlenecek olan 2021 Akdeniz Oyunları'na davet alan takımlardan birisi de oldu. Turnuvaya davet alan takımların sayısı böylelikle 5'e yükseldi.

Topluluk Turnuvası 8 – 9 Mayıs tarihlerinde oynanacak turnuvada Davetli Takımlar ve Topluluk Turnuvası Şampiyonu; 10-11 Mayıs tarihlerinde oynayacak. Şu ana kadar turnuvaya davet alan takımların listesi ise şu şekilde:

İstanbul Başakşehir Espor

Blaze Esports

fastPay Wildcats

Karagümrük Espor

Futbolist

Tüm turnuvanın ödül havuzu $7500. FIFA 21 için ayrılan ödül miktarı $2500 ve Rocket League için ayrılan ödül miktarı ise $5000. Eğer hala turnuvaya kayıt yaptırmadıysanız çok geç değil. Turnuvanın kayıtları 5 Mayıs saat 23: 59'da sonlanacak.

Playerbros ekibi olarak turnuvaya katılan takımlara şimdiden başarılar diliyoruz, iyi olan kazansın!