Ülkemizin başarılı Futbolist FIFA Pro Clubs oyuncu başvurularının açıldığını yaptığı paylaşımla duyurdu. Eğer siz de FIFA Pro Clubs ile ilgileniyorsanız ve profesyonel kariyerinize adım atmak istiyorsanız gelin birlikte başvuru detaylarına göz atalım.
Başvuru için gerekli şartlar:
Eğer siz de yukarıdaki şartları karşılıyorsanız yapmanız gereken şey çok basit. organizasyonun yaptığı paylaşıma gidip başvuru için buraya tıklayınız.
Son Dakika › Gamegar › Futbolist FIFA Pro Clubs oyuncularını arıyor! - Son Dakika