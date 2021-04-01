Futbolist forması FIFA'nın içine eklendi!

Son zamanların gözde espor organizasyonlarından biri olan Futbolist forması FIFA21 oyununun içine eklendi. EA FIFA Esports sosyal medyadan paylaştığı bir gönderi ile bazı espor takımlarının formalarını oyun içine ekledi.

FIFA Esports yaptığı paylaşımda daha çok espor aksesuarının oyuna ekleneceğinin de haberini verdi. Oyuncular oyuniçi formların hepsini çok beğenmiş görünüyor. Özellikle Türk FIFA oyuncuları Futbolist forması ile birlikte çok daha heyecanlı görünüyor.

FIFA espor severleri unutacak gibi görünmüyor. Bu paylaşım ile birlikte özellikle espor tarafına çok daha fazla önem verileceği anlaşılıyor.