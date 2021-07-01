Espor sahnesine farklı bir soluk getiren espor organizasyonu Futbolist FoxyMad ile anlaştı. Organizasyon, Foxy Mad ile anlaştığını sosyal medya hesapları üzerinden taraftarlarına ve takipçilerine duyurdu.

Organizasyon duyuru paylaşımında şu açıklamaya yer verdi:

Ekibimize Talent Manager olarak katılan @foxymads, ailemize hoş geldin

Foxy Mad ise gönderiyi RT'leyerek şu açıklamayla tekrardan paylaştı:

Taraftarı olduğum takımın bir parçası olma gururunu yaşıyorum bugün! Teşekkürler @FutbolistCo

İrem "FoxyMad" Mertan, organizasyon bünyesinde Talent Manager olarak görev alacak. İrem Mertan daha önce ESA Esports, MDA Social ve HES Games gibi şirketlerde çalıştı.

Playerbros ekibi olarak her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyor, FoxyMad'e gelecek kariyerinde başarılar diliyoruz!