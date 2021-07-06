Futbolist July Playlist ft. Sterben yayında! - Son Dakika

Düzenli olarak yayınlanan Futbolist July Playlist ft. Sterben artık yayında.
Nisan ayından bu yana Futbolist bünyesinde bulunan belirli kişilerin dinlediği şarkıların paylaşıldığı playlist için sıra Sterben'de. VALORANT takımında bulunan Sterben'in playlistinin adı ise "Ölüm Demek". Daha önce paylaşılan listeler ise Kerem Arseven (Nisan), Nuri Şahin (Mayıs), Solkay (Haziran)'ındı.
Sterben'in playlistinde toplam 20 tane şarkı bulunuyor. Playlistte bulunan şarkılar ise şu şekilde:
Floating Through Space
OK Not To Be OK
My Head & My Heart
Save Your Tears
Fly Away
Watermelon Sugar
Let's Fall in Love for the Night
Put Your Records On
You
Be Kind
Together
Blinding Lights
Lose Somebody
Safe With Me
Share That Love
Holy
Levitating
Wild
Gone Are The Days
Playliste hızlıca ulaşmak için tıklayabilirsiniz, keyifli dinlemeler!
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