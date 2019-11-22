Son Dakika Haberleri: Futbolist'ten FIFA'da sezonun ilk kupası
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Futbolist'ten FIFA'da sezonun ilk kupası

6 saat önce

FIFA'nın popüler modu Ultimate Team'in turnuvası olan FUTHEAD Tuesday Night Football Cup, haftalık olarak gerçekleşiyor.

Futbolist'ten FIFA'da sezonun ilk kupası, System.String[]

FIFA'nın popüler modu Ultimate Team'in turnuvası olan FUTHEAD Tuesday Night Football Cup, haftalık olarak gerçekleşiyor.


Maçların canlı şekilde twitch üzerinden yayınlandığı turnuvanın 20 Kasım günü oynanan finalinde rakibi Alex Exraa'yı mağlup eden Agit, 1000 dolar ödülün sahibi oldu ve son şampiyon unvanını Toronto FC ve Red Bull sporcusu Philip Balke'den aldı. Agit, yarı finalde de eMLS şampiyonu Cormac Dooley'e karşı kazandı.

Toronto, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 02:08 
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