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Futbolist'ten FIFA'da sezonun ilk kupası
6 saat önce
FIFA'nın popüler modu Ultimate Team'in turnuvası olan FUTHEAD Tuesday Night Football Cup, haftalık olarak gerçekleşiyor.
FIFA'nın popüler modu Ultimate Team'in turnuvası olan FUTHEAD Tuesday Night Football Cup, haftalık olarak gerçekleşiyor.
Maçların canlı şekilde twitch üzerinden yayınlandığı turnuvanın 20 Kasım günü oynanan finalinde rakibi Alex Exraa'yı mağlup eden Agit, 1000 dolar ödülün sahibi oldu ve son şampiyon unvanını Toronto FC ve Red Bull sporcusu Philip Balke'den aldı. Agit, yarı finalde de eMLS şampiyonu Cormac Dooley'e karşı kazandı.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 02:08
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