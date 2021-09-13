Futbolist ve RARE Esports ekipleri güçlerini birleştirdi!

13 Eylül Pazartesi gününün akşam saatlerinde yapılan sürpriz duyuru ile Futbolist ile RARE Esports ekipleri güçlerini aynı çatı altında birleştirdi.

Futbolist ile RARE Esports Ekipleri Futbolist Çatısında

Tarafların sosyal medya hesapları üzerinden yapılan duyuruya göre iki takım bir araya gelerek güçlerini Futbolist çatısı altında birleştirdi. Ayrıca yapılan açıklamada belirtilene göre birleşmenin hayata geçirilmesinin ardından RARE Esports'un kurucusu olan Furkan Yüksel, FUT kısa adı ile tanınan takımın yönetim ekibine dahil oldu.

Yeni işbirliğinin duyurulmasının ardından Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yapan Futbolist Kurucu Ortağı Sinan Dursunoğlu, "Nice başarılara, hedefler daha da büyüdü artık @yukselfurkn Hoş geldin" sözlerini kullanarak hem yeni üyelerine hoş geldin dedi hem de gelecek hedeflerinden bahsetmiş oldu.