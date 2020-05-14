Futbolseverler bu hafta sonu Bundesliga maçları için ekran başına geçecek - Son Dakika
Son Dakika Spor Futbolseverler bu hafta sonu Bundesliga maçları için ekran başına geçecek - Son Dakika Spor

Futbolseverler bu hafta sonu Bundesliga maçları için ekran başına geçecek

6 saat önce

Küresel salgın sebebiyle ertelenen Bundesliga ve Bundesliga 2, 16 Mayıs Cumartesi günü sahalara geri dönüyor.

Futbolseverler bu hafta sonu Bundesliga maçları için ekran başına geçecek, System.String[]

Futbol hasreti son buluyor

İstanbul DHA - Küresel salgın sebebiyle ertelenen Bundesliga ve Bundesliga 2, 16 Mayıs Cumartesi günü sahalara geri dönüyor. Futbolseverlerin hasretine son verecek olan karşılaşmalar, Türkiye'de S Sport2 ekranlarından ve S Sport Plus uygulaması üzerinden canlı olarak izleyicilerle buluşacak.

Bundesliga heyecanının başlamasına günler kala sporseverlerin coşkusu da giderek artmaya başladı. Avrupa ligleri arasında ilk başlayacak lig olan Bundesliga 16 Mayıs Cumartesi günü Ruhr derbisi ile geri dönüyor. Ruhr derbisinde Borussia Dortmund, Schalke'yi konuk edecek. 2019-2020 sezonu 27 Haziran'da tamamlanacak.

Bundesliga ve Bundesliga 2'nin Türkiye'deki yayın haklarının sahibi olan S Sport2, ligin ertelenme kararından önce olduğu gibi Bundesliga karşılaşmalarını canlı olarak futbolseverlerle buluşturmaya devam edecek. Maçlar ayrıca S Sport Plus uygulaması üzerinden de izlenebilecek. S Sport2, Kablo TV 241. Kanal, TV+ 78. Kanal ve Vodafone TV 12. Kanal'da sporseverlerle buluşuyor.

BUNDESLIGA'DA COVİD-19 ÖNLEMLERİ

Almanya'da ligin başlaması seyircisiz oynanma şartı ve ciddi önlemlerin alınmasıyla kabul edildi. Bu önlemlerin en başında her karşılaşmadan bir gün önce takımların ve teknik ekiplerin koronavirüs testine tabi tutulması var. Futbolcular sahada da birçok yeni kurala uymak zorunda. Örneğin, karşılaşma esnasında toplu fotoğraf çekimi, tebrik ve el sıkışma olmayacak, yedek kulübesinde bekleyen oyuncular sosyal mesafe kuralına uyarak oturacak, karşılaşmada 3 yerine 5 oyuncu değişikliğine gidilebilecek.

Stadyumlarda en fazla 300 kişi bulunabilecek. Sahada 22 oyuncu, 18 yedek oyuncu, 5 hakem, 4 top toplayıcı ve takımlardan 20 kişi yer alabilecek.

BUNDESLİGA'DA MÜCADELE EDECEK TÜRK İSİMLER DHA'YA KONUŞTU

Almanya İkinci Ligi'nde yer alan Hannover 96'nın teknik direktörü Kenan Koçak ve Darmstadt 98 forması giyen golcü oyuncu Serdar Dursun liglerin başlaması hakkında Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

KOÇAK: SEYİRCİSİZ MAÇLARIN NASIL OLACAĞI YÖNÜNDE BEKLEYİŞ VAR

Geçen hafta alınan karar sonrasında antrenmanlara başladıklarını ifade eden Hannover 96 Teknik direktörü Kenan Koçak, "Geçen hafta Almanya Sağlık Bakanlığı ile Almanya Futbol Federasyonu'nun aldığı karar neticesinde liglerin bu hafta oynanmasına karar verildi ve bu bilgi geçen hafta aktarıldı. Biz de geçen haftadan itibaren elimizden geldiği kadarıyla takım idmanlarıyla lige hazırlanmaya çalışıyoruz. Şu an bütün Almanya'da, futbolseverlerde ve futbol kulüplerinde seyircisiz futbolun nasıl olacağını konusunda bir bekleyiş var" diye konuştu.

"RAKİBİMİZDE 2 POZİTİF VAKA OLDUĞU İÇİN İLK MAÇIMIZ ERTELENDİ"

Gelecek hafta karşılaşacakları Dinamo Dresden takımında 2 vakaya rastlanmasının ardından maçlarının ertelendiğini aktaran Koçak, "Bizim maalesef bu haftaki lig maçımız ertelendi. Çünkü, rakibimiz Dresden'de maalesef 2 koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine maçımız ertelendi. Onun neticesinde bütün Almanya futbol kulüpleri, futbol camiası ve Almanya hükumeti gibi biz de heyecanlı bir bekleyiş içerisindeyiz. Bakalım futbolun başlaması nasıl olacak. Nasıl bir tedbirle karşı karşıya kalacağız. Tereddüt var mı ? Tabii ki var, sonuçta 9 haftalık bir periyot var. O 9 haftalık periyodu en iyi şekilde atlatmaya çalışmamız lazım. Futbolun başlamasını olumlu konuşan da var, olumsuz konuşanda var. Tereddüt şöyle, tabii ki beklemedeyiz. Zamanın ne göstereceğini hepimiz göreceğiz" ifadelerini kullandı.

"9 HAFTA SONRA İLK DEFA TAKIM HALİNDE ANTRENMAN YAPTIK"

Geçtiğimiz hafta takım olarak antrenmanlara başladıklarını ifade eden Koçak, DHA'ya yaptığı açıklamalarına şöyle devam etti: "Takım çalışmaları söylediğim gibi geçen haftadan beri var. 9 hafta sonra ilk defa takım halinde çalışmalara başlayabildik. İlk 4 hafta biz karantinadaydık, futbolcularla. Sonraki 5 haftada gruplar halinde çalıştık. Şimdi 3, 5 gündür takım halinde antrenmanlar yapıyoruz. 1 hafta gibi kısa bir sürede futbolcuları lige hazır hale getirmeye çalışacağız. Mental olarak futbolcular, bunu kişisel olarak bakmak lazım. Mental dediğimiz gibi herkesin mentalitesi, kişiliği farklı oluyor. Sadece futbolcular değil, hocalar ve teknik ekip olarak biz de kendimizi mental olarak bu duruma hazırlamamız lazım. Bu özel bir durum. Neticesinde tedbirlerimizi almamız lazım."

"UFAK BİR RİSK VARSA OYNANMASINDAN YANA DEĞİLİM"

Alınan karar sonrasında devlete ve sağlık bakanlığına güvenmelerini gerektiğini ancak ufak da olsa bir risk varsa oynanmamasından yana olduğunu dile getiren Kenan Koçak, "Bu şartlar oynamak uygun mu, değil mi ? Sanırım burada da herkesin devlete, sağlık bakanlığına güvenmesi lazım. Neticede onlar uygun görüyorsa biz de işimizi yapmak istiyoruz. Fakat şunu her zaman söyledim. Hiçbir kupa, puan, galibiyet insan canından değerli değil. Ufak bir risk var ise ben oynanmasından yana değilim. Fakat verilen kararlar ve alınan tedbirlere de saygı duymak lazım. Onlara güvenmek lazım. Hepimiz beklemedeyiz. Elimizden geldiği kadar çalışıyoruz. İnşallah her şey için hakkımızda hayırlısı olur" şeklinde konuştu.

DURSUN: MAÇA ÇIKACAĞIMIZ İÇİN HEYECANLI VE MUTLUYUZ

Golcü oyuncu Serdar Dursun, lige verilen aradan sonra maçların başlamasından dolayı mutlu olduklarını söyleyen "Bu hafta Almanya'da 1'inci ve 2'nci Lig başlıyor. İlk maçımıza Karlsruhe deplasmanına çıkacağız. Almanya'da takımlar maçlardan bir hafta önce zorunlu kampa giriyor.  Şu an takımın kamp yaptığı oteldeyiz. Fiziksel olarak hazırız. Çok ağır antrenmanlar yaptık. Hocamız bizi iyi hazırladı. Psikolojik olarak hepimiz için zor bir dönem. Cumartesi gününü iple çekiyoruz. İlk maça çıkacağımız için heyecanlı ve mutluyuz. Cumartesi günü maça çıktığımızda hem fiziksel, hem de psikolojik olarak hazır mıyız göreceğiz" diye konuştu.

"10 GÜNDÜR TAKIM OLARAK ANTRENMAN YAPIYORUZ"

Darmstadt 98 forması giyen golcü futbolcu ağır antrenmanlar yaptıkları söyleyerek, "Bu dönemde antrenmanlar verimli oldu. İlk zamanlar 5'şerli gruplar halinde antrenmanlar yapıyorduk. Yaklaşık 10 gündür de takım antrenmanı yapıyoruz. Hocamız bize bu hafta pas kalitesi ve teknik olarak geliştiğimizi söyledi. Çok detaylı çalıştık" dedi.

"GOL SEVİNÇLERİNDE DİKKAT ETMEMİZ LAZIM

Maçlarda uygulanacak bazı hijyen kurallarından da bahseden Dursun, DHA'ya yaptığı açıklamada "Kalan 9 maç hepimiz için çok zor geçecek. Futbolcular için seyircisiz oynamak zor. Geçen cumartesi günü takımımız 11'e 11 maç yaptı. Maçların provasını yaptık.  Hazırlık maço havasındaydı ama bu maçlar puan maçları olacak. Biran önce herkesin bu duruma alışması lazım. Gol sevinçlerine hakemler dikkat edecek. 2-3 kişi aynı anda sevinemeyecek. Hocalar maç esnasında maske takmak zorunda. Yedek kulübesinde oturan oyuncular da maske takacak. Büyük ihtimalle tribünde oturacaklar. Maçlara iki otobüsle gideceğiz. Gol sevinçlerinde dikkat etmemiz lazım. İnşallah gol atarsam heyecana kapılıp takım arkadaşlarıma sarılıp, öpmem.  Bu konuda net bir kara çıkmadı ama belki hakem böyle durumlarda sarı kartla cezalandırabilir. Yedek kulübesinde de üzerine isimlerimizin yazılı olduğu içeceklerimiz mesafeli bir şekilde koyulacak. Su içmek istersen maskeli fizyoterapistler ve doktorlar saha kenarında sana suyu getirecek" şeklinde konuştu.

"HAKEM DÜDÜĞÜ ÇALINCA KIRAN KIRANA MÜCADELE OLACAK"

Maç başlayınca virüsün unutulacağını söyleyen Dursun, "Virüsü unutmak tabii ki kolay değil. Maçlardan önce aklına gelebilir ama hakem düdüğü çalınca kıran kırana bir mücadele olacak. Bütün futbolcular futbol oynamayı çok özledi. Artık herkes sahaya çıkmak ve kendini göstermek istiyor. İç saha, dış saha faktörü de yok. Herkes eşit. Bazı oyuncular baskı altında oynayamaz. O nedenle o oyuncular için bu dönem avantaj olabilir. Seyircisi olan büyük takımlar için kolay olmayacak, arkalarında itici güç yok. Bir takım deplasmana gidince baskı görüyordu o olayda şimdi kalktı. Bol gollü maçlar olabilir" dedi.

Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.05.2020 04:35 Kaynak: DHA

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