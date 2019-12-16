Futbolseverler, kulüplerin harcama limitlerinin artışını yorumladı!

"Kulüplere böyle bir ayrıcalık tanınmasını doğru bulmuyorum"

"Sezon ortasında böyle bir değişiklik benim gözümde bir haksızlık"

"Bu artış ile birlikte borçlanmalar daha fazla olacak"

"En başta açıklasalardı Anadolu takımları da iyi transferler yapabilirdi"

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) sezon başında açıkladığı yüzde 30'luk harcama limit aşımını yüzde 40'a çıkartmasının ardından Demirören Haber Ajansı'nın mikrofon uzattığı futbolseverler, kural değişikliğini yorumladı.

Antalya 'da farklı takımları tutan taraftarlar ve futbolseverler, çoğunlukla bu kararın yanlış olduğunu vurgularken, TFF'nin yaptığı değişikliği destekleyen isimler de oldu.

TARAFTAR KARARI NASIL KARŞILADI?

Antalya'da yaşayan bir futbolsever, bu kararı desteklemediğini dile getirerek, "Eminim onların da çok zor olduğu durumlar vardır, belki devletin de yardımcı olduğu yerler var ama ben daha düşük gelirli insanların, kendim de başta olmak üzere, bu şekilde desteklenmesini isterdim onlardan önce. Bunun vatandaş için de geçerli olmasını dilerdim. Bence ilk önce daha alt tabakadan başlatılması iyi veya kulüplere yapılıyorsa da herkese aynı şartlarda iyilik yapılması gerek diye düşünüyorum. Herkesin bu şeyden faydalanması gerekiyor diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"KULÜPLERE BÖYLE BİR AYRICALIK TANINMASINI DOĞRU BULMUYORUM"

Hayatını Antalya'da sürdüren bir Galatasaray taraftarı ise, futbolun çok güzel bir şey olduğunun altını çizerken, "Futbol güzel bir şey, oynamak veya oynattırmak güzel bir şey ama normal vatandaşlarımızın da bu haktan faydalanması ve herkesin eşit olması için, kulüplere böyle bir ayrıcalık tanınmasını doğru bulmuyorum. Herkese eşit bir şekilde davranılmasını istiyorum. Futbolla çok alakam yok ama yine de seviyorum. Hiçbir kulübün ayırt edilmesini istemiyorum" diye konuştu.

"BENİM AİLEMİN DE BİR KULÜBÜ VAR VE BİZ DE BORCA GİRİYORUZ"

Bir kız futbolsever de, muaythai sporunu yaptığını dile getirirken, "Ben de sporcuyum. Futbolla ilgileniyorum, muaythai da yapıyorum aynı zamanda. Benim ailemin de bir kulübü var, yeri geliyor biz de vergi ödüyoruz, biz de borçlara giriyoruz. Milyon dolarlık olan futbolda neden borçlar yapılandırılıyor" diyerek TFF'nin bu kararına karşı olduğunu kaydetti.

"FENERBAHÇE İÇİN BU KARAR HARİKA OLDU"

Fenerbahçeli bir taraftar da, TFF'nin aldığı karara destek olduğunu söyledi ve "Fenerbahçe için bu karar çok harika oldu. Fenerbahçe birçok transfer yapan bir kulüp. Borç batağına girmemesi için, bu karar Fenerbahçe açısından olumlu yorumlanabilir. Fenerbahçe büyük bir kulüp, Avrupa 'da söz sahibi bir kulüp. Bu yüzden borçlarını ödeyebilmesi için, bu şekilde limitin artırılması bence çok iyi bir şey. Fenerbahçeli olarak bu kararı destekliyorum" açıklamasını yaptı.

"EN BAŞTA AÇIKLASALARDI ANADOLU TAKIMLARI DA İYİ TRANSFERLER YAPABİLİRDİ"

Koyu bir Trabzonsporlu olduğunu söyleyen bir taraftar, kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu 'nun açıklamalarına katıldığını ve TFF'nin bu kararına karşı olduğunu söyledi. Bordo mavili taraftar yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ben koyu bir Trabzonspor taraftarıyım. Bu konuya çok karşıyım. Kulüp başkanımız Ahmet Ağaoğlu'nun yaptığı açıklamaya katılıyorum. Biz Trabzonspor olarak buna uyuyoruz. İstanbul takımları buna uymuyor. Eğer bunu başta düzgün bir şekilde açıklasalardı Anadolu takımları da iyi transferler yaparak önemli oyuncuları takımlarına katabilirlerdi."

"ALMANYA'DA BÖYLE BİR ŞEY YOK"

Almanya 'da yaşayan ve Antalya'ya bir iş seyahati için geldiğini belirten gurbetçi vatandaş ise, TFF'nin aldığı karara tepki gösterdi. "Federasyon sezon başında neyi uygun görmüşse, onun üstüne çıkamazsın" diyen gurbetçi vatandaş, "Yüzde 30'sa, 30'da kalmalı. Neden böyle bir şeye gerek var? Mesela Avrupa'da bu yok, kanun buysa sabit kalır. Ben Almanya'da yaşıyorum. Schalke Dortmund , Bayern örneğin, bunların üzerine çıkamıyorlar. Sabit kalıyor kurallar, böyle ilerlemesi gerekiyor. Yasalar gereği kulübe büyük para cezaları veriliyor. Türkiye'nin de bunu uygulaması lazım, aynı sistemi yürütmesi lazım" diyerek sözlerini noktaladı.

"BENCE ALTYAPIYA YATIRIM YAPILMALI"

İstanbul'da yaşayan bir Bursaspor taraftarı da altyapıdaki gençlere yatırım yapılması gerektiğine vurgu yaparak, şunları söyledi;

"Bence yüzde 30'da kalmalı. Zaten bütün kulüpler zarar ediyor ve yine yanlış transferler yaparak zarar edeceklerdir. Bence altyapıya yatırım yapılmalı. Altyapıdaki çocuklara destek çıkılmalı. TFF'nin aldığı kararı yanlış buluyorum.

Ben Bursaspor taraftarıyım ve transfer yapmamalarını istiyorum. Bu sene zaten bir üst lige çıkamazsak kulüp zaten zararda ve çıkamazsak da bir daha çok zor. Bir 5 sene daha aşağılarda dolaşırız. Büyük kulüpler de böyle. Şimdi zarara girerlerse ileriki dönemlerde yine transfer yapamayacaklar. Şimdi en iyi yaptırım bana göre altyapı. Bu nedenle limitin yüzde 30'da kalmasından yanayım.

"SEZON ORTASINDA BÖYLE BİR DEĞİŞİKLİK BENİM GÖZÜMDE BİR HAKSIZLIK"

TFF'nin kararının sezon başında alması gerektiğine dikkat çeken başka bir taraftar da, "Sezon başında yüzde 30'luk bir dilim ayırıldığı için kulüpler kendilerini buna göre hazırladılar. Sezon ortasında böyle bir değişiklik benim gözümde bir haksızlık. Bence limit artırılmamalı" yorumunu yaptı.

"BU ARTIŞ İLE BİRLİKTE BORÇLANMALAR DAHA FAZLA OLACAK"

Rizesporlu bir taraftar da, bu kararı olumlu bulmadığını ifade ederek, "Bu artış ile birlikte borçlanmalar daha fazla olacak. Bu karar ilerisi için iyi değil. Ayrıca bunun Rizespor'a da dokunacağını zannetmiyorum" dedi. Başka bir Rizespor taraftarı ise, "Borçlandırma yüzdesinin artmasının hiçbir mantığı yok. Çünkü takibi yok" dedi.

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