Futbolseverler, Milli Takım'ın başına Sergen Yalçın'ın geçmesini istiyor! Şenol Güneş'in istifası bekleniyor

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Spor Arena'nın haberine göre; Futbolseverler Milli Takım'da hoca değişikliği istiyor. Kamuoyunda Şenol Güneş'in yerine Sergen Yalçın'ın ismi ön plana çıkmış durumda.

EURO 2020'ye üst turları hayal ederek giderek Milli Takım'ın grubunu 0 gol ve 1 puanla tamamlamasının ardından Dünya Kupası Elemeleri'nde alınan sonuçlar Şenol Güneş'i tartışılır hale getirdi. Ayrıca Uluslar Ligi'nde küme düşen Milli Takım, EURO 2020 bileti almak dışında kayda değer bir başarı gösteremedi.

ÖNCELİK SERGEN YALÇIN

Özellikle sosyal medyada takımın başında Sergen Yalçın'ı görmek isteyen futbolseverlerin sayısı fazla. Ancak Yalçın, Beşiktaş'ta başarılı ilerliyor ve şu anda ayrılması zor gözüküyor. Geçen sezonun son bölümünde Fenerbahçe'yi çalıştıran Emre Belözoğlu da bu göreve yakıştırılıyor.

BEŞİKTAŞLILAR İSTEMİYOR

Beşiktaş taraftarı, Sergen Yalçın isminin ön plana gelmesinden rahatsız. Sergen Yalçın'ın Milli Takım'a gidişi kesinlikle razı değiller.

İşte o yorumlar: