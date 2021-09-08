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Futbolseverler, Milli Takım'ın başına Sergen Yalçın'ın geçmesini istiyor! Şenol Güneş'in istifası bekleniyor - Son Dakika

Futbolseverler, Milli Takım'ın başına Sergen Yalçın'ın geçmesini istiyor! Şenol Güneş'in istifası bekleniyor

08.09.2021 10:15

Milli Takım'ın EURO 2020'de sıfır çekmesinin ardından Dünya Kupası Eleme maçlarında alınan sonuçlar ve oynanan futbol, Şenol Güneş'in kredisini tüketti. Türk futbolseverler Şenol Güneş'in istifa etmesini, Sergen Yalçın'ın da takımın başına geçmesini istiyor. Emre Belözoğlu ismi de ön plana çıkmış durumda.

Spor Arena'nın haberine göre; Futbolseverler Milli Takım'da hoca değişikliği istiyor. Kamuoyunda Şenol Güneş'in yerine Sergen Yalçın'ın ismi ön plana çıkmış durumda.

EURO 2020'ye üst turları hayal ederek giderek Milli Takım'ın grubunu 0 gol ve 1 puanla tamamlamasının ardından Dünya Kupası Elemeleri'nde alınan sonuçlar Şenol Güneş'i tartışılır hale getirdi. Ayrıca Uluslar Ligi'nde küme düşen Milli Takım, EURO 2020 bileti almak dışında kayda değer bir başarı gösteremedi.

Şenol Güneş'in istifasını, Sergen Yalçın'ın Milli Takım'ın başına geçmesini istiyor

ÖNCELİK SERGEN YALÇIN

Özellikle sosyal medyada takımın başında Sergen Yalçın'ı görmek isteyen futbolseverlerin sayısı fazla. Ancak Yalçın, Beşiktaş'ta başarılı ilerliyor ve şu anda ayrılması zor gözüküyor. Geçen sezonun son bölümünde Fenerbahçe'yi çalıştıran Emre Belözoğlu da bu göreve yakıştırılıyor.

BEŞİKTAŞLILAR İSTEMİYOR

Beşiktaş taraftarı, Sergen Yalçın isminin ön plana gelmesinden rahatsız. Sergen Yalçın'ın Milli Takım'a gidişi kesinlikle razı değiller.

İşte o yorumlar:

Şenol Güneş'in istifasını, Sergen Yalçın'ın Milli Takım'ın başına geçmesini istiyor
Şenol Güneş'in istifasını, Sergen Yalçın'ın Milli Takım'ın başına geçmesini istiyor
Şenol Güneş'in istifasını, Sergen Yalçın'ın Milli Takım'ın başına geçmesini istiyor
Şenol Güneş'in istifasını, Sergen Yalçın'ın Milli Takım'ın başına geçmesini istiyor
Şenol Güneş'in istifasını, Sergen Yalçın'ın Milli Takım'ın başına geçmesini istiyor
Futbolseverler, Milli Takım'ın başına Sergen Yalçın'ın geçmesini istiyor! Şenol Güneş'in istifası bekleniyor

Sergen Yalçın, Dünya Kupası, Şenol Güneş, Milli Takım, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbolseverler, Milli Takım'ın başına Sergen Yalçın'ın geçmesini istiyor! Şenol Güneş'in istifası bekleniyor - Son Dakika Spor


YORUMLAR (6)
  • Alperen : Ben şunu anlamıyorum avrupa şampiyonasından beri belli olmuyor artık hiç bir Allah'ın kulu müdahale etmeyecek mi su duruma yeter artık dünyaya rezil olduğumuz Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
  • Hüseyin Ermurat: Ben olsam etmem kovulmayi beklerim nasıl olsa bir ton para Tanzimat alacak çok milli ler ya arkadaşlar 80 milyon nüfusun bir forveti yok yazik Cevap Yaz 7 0 Yayından Kaldır
  • Enver Kuçukvar: Türkiye de futbolcu mu kalmış ki antrenör olsun. Türk futbolu bitmiş artık. Kimi getirsen hikaye. Çünkü spor ahlak ve disiplini yok. Herkes havalarda. Cevap Yaz 9 0 Yayından Kaldır
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