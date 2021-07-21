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Futbolseverlere 2 müjdesi vardı! Acun Ilıcalı, ilk bombayı patlattı - Son Dakika

Futbolseverlere 2 müjdesi vardı! Acun Ilıcalı, ilk bombayı patlattı

21.07.2021 17:15

UEFA organizasyonlarının yayın haklarını alan Exxen'de maçları anlatacak spikerlerin isimleri belli oldu. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarını Ertem Şener, Ercan Taner ve Melih Gümüşbıçak anlatacak. Spiker kadrosuna kısa süre içinde başka isimlerin de katılacağı konuşuluyor.

Bir dönem STAR TV'de yayınlanan Şampiyonlar Ligi maçlarını anlatarak ününe ün katan Ertem Şener, bu organizasyonda yeniden mikrofunun başına dönüyor. Geçtiğimiz günlerde UEFA'nın yayın haklarını satın alan Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen platformunda Şener gibi iki ünlü isim daha kadroya katıldı.

Ertem Şener geri dönüyor! Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'de Devler Ligi maçlarını anlatacak

DENEYİMLERİ FAZLA

Türk futbolunun en önemli spikerlerinden olan Ercan Taner ve Melih Gümüşbıçak, Şener gibi mikrofunun başında olacak. Kısa süre içinde spiker kadrosuna yine ünlü isimlerin dahil olacağı belirtildi.

Ertem Şener geri dönüyor! Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'de Devler Ligi maçlarını anlatacak

"BÜYÜK ÇILGINLIK YAPACAĞIM"

Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Büyük çılgınlık yapacağım. Maçlar 25 TL olacak. Benim için kaç kişinin maçı seyrettiği önemli" ifadelerini kullanmıştı.

Futbolseverlere 2 müjdesi vardı! Acun Ilıcalı, ilk bombayı patlattı

Şampiyonlar Ligi, Acun Ilıcalı, Ertem Şener, UEFA, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbolseverlere 2 müjdesi vardı! Acun Ilıcalı, ilk bombayı patlattı - Son Dakika Spor


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