Futbolseverlere İbrahim Eren'den müjde

TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, futbolseverlerin merakla beklediği haberi sosyal medya hesabından duyurdu.



Eren, " Türkiye'nin spor ekranı TRT SPOR, 6 haftalık futbol hasretine son veriyor. Süper Lig ve TFF 1. Lig özetleri TRT SPOR ekranlarında, bir klasik haline gelen canlı maç yayınları ise TRT Radyo 1'de futbolseverlerle buluşuyor. Hayırlı, uğurlu olsun" açıklamasını yaptı.



Bu müjdeyle birlikte, Süper Lig maçlarına ilişkin görüntüleri 6 haftadır izleyemeyen futbolseverlerin hasreti bu hafta sonlanmış olacak. - İSTANBUL