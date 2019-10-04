Son Dakika Haberleri: Futbolseverlere İbrahim Eren'den müjde
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Futbolseverlere İbrahim Eren'den müjde

11 dakika önce

TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, futbolseverlerin merakla beklediği haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Futbolseverlere İbrahim Eren'den müjde, System.String[]

TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, futbolseverlerin merakla beklediği haberi sosyal medya hesabından duyurdu.


Eren, " Türkiye'nin spor ekranı TRT SPOR, 6 haftalık futbol hasretine son veriyor. Süper Lig ve TFF 1. Lig özetleri TRT SPOR ekranlarında, bir klasik haline gelen canlı maç yayınları ise TRT Radyo 1'de futbolseverlerle buluşuyor. Hayırlı, uğurlu olsun" açıklamasını yaptı.


Bu müjdeyle birlikte, Süper Lig maçlarına ilişkin görüntüleri 6 haftadır izleyemeyen futbolseverlerin hasreti bu hafta sonlanmış olacak. - İSTANBUL

Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 10:40 Kaynak: İHA
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