Son Dakika Haberleri: Futbolseverlerin beklediği müjde İbrahim Eren'den geldi
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Futbolseverlerin beklediği müjde İbrahim Eren'den geldi

50 dakika önce

TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren futbolseverlerin merakla beklediği haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Futbolseverlerin beklediği müjde İbrahim Eren'den geldi, System.String[]

Eren, " Türkiye'nin spor ekranı TRT SPOR, 6 haftalık futbol hasretine son veriyor. Süper Lig ve TFF 1. Lig özetleri TRT SPOR ekranlarında, bir klasik haline gelen canlı maç yayınları ise TRT Radyo 1'de futbolseverlerle buluşuyor. Hayırlı, uğurlu olsun.." açıklamasını yaptı.

Bu müjdeyle birlikte, süper lig maçlarına ilişkin görüntüleri 6 haftadır izleyemeyen futbolseverlerin hasreti bu hafta sonlanmış olacak.

TRT SPOR, beğeni ile takip edilen futbol programlarını bundan böyle maç görüntüleriyle birlikte ekrana getirecek.

Süper Lig ve TFF 1.Lig özetleri ile birlikte canlı maç yayınları da TRT Radyo 1'de futbolseverler ile buluşacak.

Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 08:30 Kaynak: Bültenler
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