Futbolu bırak buz hokeyine bak! Sistemli iddaa kuponu yaptı, 4 bin 860 TL kazandı...

Bu bir ilandır



O hikayeye aşağıdaki haberimizden göz atabilirsiniz...



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Elbette Belarus ve Nikaragua'nın ara vermeden devam etmesi hafta sonları keyifleri yukarıda tutuyor ancak söz konusu hafta içi olunca saat başı onlarca masa tenisi müsabakaları ve Rusya'da devam eden "Liga Pro - Short Hockey" turnuvası bizleri iddaa'da tutuyor...



VARAN 1! İlk periyot iki kez öne geçen Armored Fighters, son periyoda girerken Reactivatory'nin gerisine düştü ancak arka arkaya bulduğu gollerle 5-3 kazandı!



VARAN 2! Sickle and Hammer, son periyoda 3-2 geride girdi ancak son periyot fırtına gibi esip mücadeleyi 5-4 kazandı!



VARAN 3! Kuponun en çetin maçı! Four Icebreakers, Hammers'ı 1-0'la geçmeyi başardı!



İşte o kupon...