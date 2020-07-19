Futbolu bırakan Selçuk İnan, Fatih Terim'in ekibinde yer alacak - Son Dakika

Futbolu bırakan Selçuk İnan, Fatih Terim'in ekibinde yer alacak

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, futbolu bırakan Selçuk İnan'ın teknik ekibine katılacağını ifade etti. Terim, "Galatasaray'a layık bir kaptan olmuştur. Son sözlerini futbol adına söyledi. Bundan sonra benim yanımdaki yerini alacaktır" dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, futbolu bıraktığını açıklayan Selçuk İnan'ın teknik heyetinde yer alacağını açıkladı. Terim, Selçuk İnan'la ilgili olarak "Bundan sonra benim yanımdaki yerini alacaktır" ifadelerini kullandı.

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Göztepe maçının ardından basın toplantısında konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Terim, tecrübeli futbolcunun Galatasaray'a layık bir kaptan olduğunu söyledi ve önümüzdeki dönemde de önemli katkılar vereceğini ifade etti.

Fatih Terim ayrıca Selçuk İnan için şunları söyledi:

Galatasaray'da kaptanlık çok önemlidir, oynadığım yıllardan, takım kaptanlığımdan biliyorum. Galatasaray kaptanlığını Selçuk'a verirken, doğru yaptığımızı şimdi görüyorum. Galatasaray'a layık bir kaptan olmuştur. Son sözlerini futbol adına söyledi. Bundan sonra benim yanımdaki yerini alacaktır. Hem Galatasaray'da hem Milli Takım'da kaptanlığı vermek bana nasip oldu. Belki son geldiğimde tatsız geçen bir süre olabilir ama onu tekrardan camiaya kazandırdığımız için mutluyuz. 10 sene, 20 sene bunlar bir kulüple kolay geçmiyor. O da Galatasaray'da başladı, Galatasaray'da bitirdi diyebiliriz. Diğer türlü şekline ben de izin vermezdim, vermedim de. Galatasaray'a yine büyük katkılar yapacaktır. Galatasaray taraftarının, Selçuk'a sahip çıkması çok önemli. Selçuk, eşine, ailesine verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum. İnşallah Türk futbolcu, futbolculuğu gibi başarılı bir futbol adamı kazanmış olur. Geldiğinde biz vardık, giderken de biz varız. Allah yolunu açık etsin.

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Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 00:36 

Son Dakika Spor Futbolu bırakan Selçuk İnan, Fatih Terim'in ekibinde yer alacak - Son Dakika Spor
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