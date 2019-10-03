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Futbolu eğlenerek öğreniyorlar

1 saat önce

Kayserigücü takımının alt yapısında futbol eğitimi alan minik oyuncular, antrenmandan kalan zamanlarında sosyal etkinlikler yapıyor.

Futbolu eğlenerek öğreniyorlar, System.String[]

Kayserigücü takımının alt yapısında futbol eğitimi alan minik oyuncular, antrenmandan kalan zamanlarında sosyal etkinlikler yapıyor. Minik oyuncular, bilim merkezi, hayvanat bahçesi gezisi gibi aktiviteler ile futbolun yorgunluğunu atıyor.


Şehrin çeşitli noktalarında altyapı çalışmaları yapan Kayserigücü takımı, farklı grupları yemekte biraraya getirdi. Kentin farklı mahallelerinden gelen minik oyuncular tanışma ve kaynaşma imkanı bulurken, oyuncular yemeğin ardından bilim merkezini gezerek eğlenceli dakikalar geçirdi. Ardından, hayvanat bahçesini gezen, uçak ve tren maketlerinde incelemelerde bulunan minik oyuncular son olarak Kayseri itfaiyesinin bilgilendirme eğitimine katıldı. Kayserigücü Altyapı Antrenörlerinden Necati Öztürk, futbolun yorgunluğunu düzenledikleri etkinlikler ile attıklarını söylerken, "Bizim için önemli olan topluma faydalı bireyler yetiştirmek. Bunun içinde minik oyuncularımıza futbol idmanları sonrasında sosyal hayata katılabilecekleri aktiveteler düzenliyoruz. Önümüzdeki günlerde Kadir Has Stadı gezisi ve şehitlik ziyaretleri gibi etkinlikleri hayata geçireceğiz" dedi. - KAYSERİ

Kayseri, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 10:58 Kaynak: İHA
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