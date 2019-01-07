Futbolu kurtarma planının detayları bu akşam açıklanacak
20 dakika önce
Türkiye Futbol Federasyonu ile Türkiye Bankalar Birliği'nin futbol kulüplerinin borçlarını yapılandırmak üzere geliştirdiği ortak projenin detayları bu akşam saat 20.00'de açıklanacak.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 07:55
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