Son Dakika Haberleri: Futbolu kurtarma planının detayları bu akşam açıklanacak

Futbolu kurtarma planının detayları bu akşam açıklanacak

20 dakika önce

Türkiye Futbol Federasyonu ile Türkiye Bankalar Birliği'nin futbol kulüplerinin borçlarını yapılandırmak üzere geliştirdiği ortak projenin detayları bu akşam saat 20.00'de açıklanacak.

Futbolu kurtarma planının detayları bu akşam açıklanacak, System.String[]
Türkiye Futbol Federasyonu ile Türkiye Bankalar Birliği'nin futbol kulüplerinin borçlarını yapılandırmak üzere geliştirdiği ortak projenin detayları bu akşam saat 20.00'de açıklanacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 07:55 

Türkiye Bankalar Birliği, Futbol, Türkiye Futbol Federasyonu, Ekonomi
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