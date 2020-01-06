Futbolun Altın Kareleri fotoğraf sergisi açıldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Futbolun Altın Kareleri fotoğraf sergisi açıldı - Son Dakika Spor

Futbolun Altın Kareleri fotoğraf sergisi açıldı

6 saat önce

Kocaeli'de gazetecilik yapan Mesut Işık ve ekip arkadaşı Büşra Kaya, takip ettikleri Süper Lig ve milli maçlarda objektiflerine yansıyan fotoğraflarla sergi açtı.

Futbolun Altın Kareleri fotoğraf sergisi açıldı, System.String[]

Kocaeli'de gazetecilik yapan Mesut Işık ve ekip arkadaşı Büşra Kaya, takip ettikleri Süper Lig ve milli maçlarda objektiflerine yansıyan fotoğraflarla sergi açtı. Gebze Ticaret Odası Sergi Salonu'nda açılan "Futbolun Altın Kareleri" isimli fotoğraf sergisinin açılışına AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ve Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler'in yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.


"Sergi açmak cesaret işidir"


Serginin açılış programında konuşan Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, "Sergiyi açmak büyük bir cesaret işidir. Yaptığınız işle sergi açmak işin başarı ve özgüveninize ait bir şeydir. Gerçekten yerel gazetecilerin yapmış olduğu iş, halkın bilgi almak için çok önemli bir paydaş olduğunu ifade ediyorum. Bugün ki serginin konusu spor ve sporun milli karelerinin olduğu bir yer. Milli Takımımızın bize duygusal anlar yaşattığı karelerle birlikte kulüplerimizin başarılarının devamını diliyorum" dedi. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ise yaptığı konuşmada, "Bugün anı yakalamak kurgusu üzerine gerçekleştirilmiş bu fotoğraf sergisinde Mesut kardeşimizi ve Büşra kardeşimizi tebrik ediyoruz. Spora gönül vermiş, habere gönül vermiş, 25 yıldan bu yana özveriyle gayret gösteren yanında da asistanlığını yapan Büşra hanımı tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı.


"Kişi başı gelirde Türkiye birincisiyiz"


Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, sergi açılışında yaptığı konuşmada, "Farklı kültürlerin birleştiği ve sanayinin devleştiği bir yerde oda başkanı olmak benim için bir onur. Siyaset Ankara'dan yönetilir ama sanayi Gebze'den yönetilir. Son rakamları özellikle vurgulamak istiyorum. Kişi başı gelirde İstanbul'un önündeyiz. İstanbul ikinci durumda. İhracatta ise İstanbul'dan sonra ikinci sıradayız. Napolyon'un dediği gibi, eğer dünya tek başına bir ülke olsa başkenti İstanbul olurdu. İstanbul'u bir kenara bırakmak gerekirse ihracatta da birinci sıradayız. Mesut'u 25 yıldan daha fazladır tanırım. Çizgisinden hiç ödün vermedi. Ayrıca benim gibi de Galatasaray'lı. O bakımdan da kendisini kutluyorum" şeklinde konuştu.


"Kadın olarak sahalarda görev yapmak zor"


Gazeteci Mesut Işık, 50 kare fotoğraf seçtiklerini belirterek, "Sergimiz 10 Ocak'a kadar Gebze Ticaret Odası'nda olacak. İlgiden çok memnunum. Yağışlı ve fırtınalı havaya rağmen bu kadar ilgi beklemiyordum" ifadelerini kullandı.


Büşra Kaya ise, "Bir kadın olarak sahalarda görev yapmak ne kadar eşit durumda olsak da zor. Fakat fotoğraflarımızın bu şekilde sergilenmesi çok güzel ve heyecan verici" açıklamasını yaptı.


10 Ocak tarihine kadar Gebze Ticaret Odası'nda sergilenecek olan fotoğraflar, bir ay boyunca bölgedeki farklı kurumlarda sergilenmeye devam edecek.


Mesut Işık, Kocaeli, Gebze, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 04:32 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

E-ticarette daha güvenli alışveriş dönemi başlıyor
Meteoroloji 10 il için için kuvvetli yağış uyarısı yaptı Lukas Podolski, Türkçe tweet atıp transfer iddialarını yalanladı! Maurizio Sarri, Merih Demiral'a övgü yağdırdı!

Son Dakika Haberleri
22:34 Lukas Podolski, Türkçe tweet atıp transfer iddialarını yalanladı! - Son Dakika Spor
22:33 Bold Pilot (Şampiyon) filmi konusu | Halis Karataş ve eşi Begüm Atman kimdir, kaç yaşında öldü - Son Dakika Spor
22:23 Juventus'ta Cristiano Ronaldo coştu, Merih Demiral güldü - Son Dakika Spor
22:10 Trabzonspor'un Antalya kampı - Son Dakika Spor
22:08 Abdurrahim Albayrak: Monacospor... - Son Dakika Spor
21:50 Maurizio Sarri, Merih Demiral'a övgü yağdırdı! - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2020 22:41:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Futbolun Altın Kareleri fotoğraf sergisi açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]