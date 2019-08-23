Son Dakika Haberleri: Futbolun devleri Emine Bulut'un eski eşi tarafından kızının önünde öldürülmesine tepki gösterdi
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Futbolun devleri Emine Bulut'un eski eşi tarafından kızının önünde öldürülmesine tepki gösterdi

48 dakika önce

Emine Bulut'un Kırıkkale'de boşandığı eşi tarafından öldürülmesine Süper Lig kulüpleri sert tepki gösterdi.

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Emine Bulut'un Kırıkkale'de boşandığı eşi tarafından öldürülmesine Süper Lig kulüpleri sert tepki gösterdi. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzon spor başta olmak üzere çok sayıda spor kulübü sosyal medya hesaplarından yaşanan cinayeti sert bir şekilde kınadı.

Emine Bulut, Kırıkkale, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 06:42 
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