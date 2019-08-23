Futbolun devleri Emine Bulut'un eski eşi tarafından kızının önünde öldürülmesine tepki gösterdi

Emine Bulut'un Kırıkkale'de boşandığı eşi tarafından öldürülmesine Süper Lig kulüpleri sert tepki gösterdi. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzon spor başta olmak üzere çok sayıda spor kulübü sosyal medya hesaplarından yaşanan cinayeti sert bir şekilde kınadı.