Üye Girişi
Futbolun icat edildiği İngiltere'de bir ilk yaşanıyor! Federasyon Başkanlığı görevini bir kadın üstlendi - Son Dakika

Futbolun icat edildiği İngiltere'de bir ilk yaşanıyor! Federasyon Başkanlığı görevini bir kadın üstlendi

08.06.2021 12:15
Futbolun icat edildiği İngiltere'de bir ilk yaşanıyor! Federasyon Başkanlığı görevini bir kadın üstlendi, System.String[]

İngiltere Futbol Federasyonunda Greg Clarke'ın istifasının ardından başkanlık görevi 7 aydır boştu. Seçim komitesinin oy birliğiyle başkanlık görevine iş insanı Debbie Hewitt aday gösterildi. Hewitt'in adaylığının 22 Temmuz'daki federasyon konseyi toplantısında onaylanacağı, 2022'nin ocak ayında da görevine başlayacağı kaydedildi.

Federasyondan yapılan açıklamada, aralarında bağımsız üyelerin de yer aldığı seçim komitesinin başkanlık için oy birliğiyle iş insanı Hewitt'i aday gösterdiği belirtildi.

Hewitt'in adaylığının 22 Temmuz'daki federasyon konseyi toplantısında onaylanacağı, 2022'nin ocak ayında da görevine başlayacağı kaydedildi.

Küçük yaşlardan beri futbola tutkusu olduğunu belirten Hewitt ise yeni görevi için sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.

157 YILLIK GEÇMİŞTE İLK

Debbie Hewitt, 157 yıllık geçmişi bulunan İngiltere Futbol Federasyonunun ilk kadın başkanı olacak.

Greg Clarke, İngiltere Parlamentosu'ndaki bir çevrim içi toplantıda sarf ettiği ayrımcı sözler sonrası geçen yılın kasım ayında başkanlıktan istifa etmişti.

Futbolun icat edildiği İngiltere'de bir ilk yaşanıyor! Federasyon Başkanlığı görevini bir kadın üstlendi

England, Futbol, Ocak, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbolun icat edildiği İngiltere'de bir ilk yaşanıyor! Federasyon Başkanlığı görevini bir kadın üstlendi - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Baba oğul çöp kamyonunun altında kaldı! Baba öldü, oğlu yaşam mücadelesi veriyor 11:59 Baba oğul çöp kamyonunun altında kaldı! Baba öldü, oğlu yaşam mücadelesi veriyor Eleştirilere kulak asmayan Duygu Özaslan, cesur bikinisiyle kamera karşısına geçti 11:48 Eleştirilere kulak asmayan Duygu Özaslan, cesur bikinisiyle kamera karşısına geçti Boğulduktan sonra yakılan Fatma Mavi'nin katil zanlıları suçlamaları kabul etmedi 11:42 Boğulduktan sonra yakılan Fatma Mavi'nin katil zanlıları suçlamaları kabul etmedi
Şeyma Subaşı, 11:25 Şeyma Subaşı, "Sevgilisi dolandırıcı" iddialarına ateş püskürdü! Bu sefer müstakbel enişte de sessizliğini bozdu 20 yaşındaki genç kız Galata Kulesi'nden atlamıştı! İntihar görüntüleri ortaya çıktı 11:08 20 yaşındaki genç kız Galata Kulesi'nden atlamıştı! İntihar görüntüleri ortaya çıktı Nakdi ücret desteği ödemeleri bugün yapılacak 10:15 Nakdi ücret desteği ödemeleri bugün yapılacak
Kızı ortağına kaçtı, babanın gözü döndü! Kızına kurşun yağdırdı 09:52 Kızı ortağına kaçtı, babanın gözü döndü! Kızına kurşun yağdırdı Yasakların kalkması en çok gelinlikçilere yaradı! Esnaf bayram havası yaşıyor 09:44 Yasakların kalkması en çok gelinlikçilere yaradı! Esnaf bayram havası yaşıyor

Son Dakika Haberleri
12:15 Futbolun icat edildiği İngiltere'de bir ilk yaşanıyor! Federasyon Başkanlığı görevini bir kadın üstlendi
11:58 Baba oğul çöp kamyonunun altında kaldı! Baba öldü, oğlu yaşam mücadelesi veriyor
11:48 Eleştirilere kulak asmayan Duygu Özaslan, cesur bikinisiyle kamera karşısına geçti
11:43 Kaptan Burak Yılmaz, İtalya maçı öncesi çok umutlu konuştu: Biz büyük maçları severiz
11:41 Boğulduktan sonra yakılan Fatma Mavi'nin katil zanlıları suçlamaları kabul etmedi
11:33 MicroStrategy, 400 milyon dolarlık Bitcoin alacak
11:26 Ezgi Mola davasında yeni gelişme! Mahkeme, suçu basit yargılama olarak değerlendirilecek
11:25 Bakan Karaismailoğlu'nun Kanal İstanbul yorumu dikkat çekti: Marmara'daki deniz salyasını bitirecek
11:14 Son Dakika! Biontech aşısı, bugün itibarıyla aile hekimliklerinde de yapılabilecek
11:13 Ali Koç'tan sert kurallar geliyor! Başta papazlar olmak üzere çaycısından çimcisine kadar herkese ayar
İstanbul'da korkunç olay! Otelin üçüncü katından düşen şahıs hayatını kaybetti İstanbul'da korkunç olay! Otelin üçüncü katından düşen şahıs hayatını kaybetti         
12:18
Kanada'da Müslüman aileye yapılan saldırıyla ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten tepki: Mesele basit bir suç eylemi değildir Kanada'da Müslüman aileye yapılan saldırıyla ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten tepki: Mesele basit bir suç eylemi değildir         
11:53
Binlerce yıllık teknikle yapılıyorlar! Bıçak ve kılıçlar yok satıyor Binlerce yıllık teknikle yapılıyorlar! Bıçak ve kılıçlar yok satıyor         
11:45
Ezgi Mola davasında yeni gelişme! Mahkeme, suçu basit yargılama olarak değerlendirilecek Ezgi Mola davasında yeni gelişme! Mahkeme, suçu basit yargılama olarak değerlendirilecek         
11:27
Son Dakika! Biontech aşısı, bugün itibarıyla aile hekimliklerinde de yapılabilecek Son Dakika! Biontech aşısı, bugün itibarıyla aile hekimliklerinde de yapılabilecek         
11:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan aşıyı tavsiye etti: Ben oldum, antikor da oluştu Cumhurbaşkanı Erdoğan aşıyı tavsiye etti: Ben oldum, antikor da oluştu         
10:37
Kamyonet, 42 yıldır garajda! Bir kere bile dışarı çıkartılmadı Kamyonet, 42 yıldır garajda! Bir kere bile dışarı çıkartılmadı         
10:05
Marmara'daki müsilaj kabusunu en iyi anlatan görüntüler Bursa'dan geldi: Bütün marina betonla kaplı gibiydi Marmara'daki müsilaj kabusunu en iyi anlatan görüntüler Bursa'dan geldi: Bütün marina betonla kaplı gibiydi         
09:46
Sedat Peker Sedat Peker "Sezgin Baran Korkmaz'ın otelinde bedava kaldı" demişti! Mahkeme başkanından ilk açıklama geldi         
09:21
Kılıçdaroğlu, gece yarısı paylaşım yaptı: Her yerde erken seçim isteyeceğim, bana katılın Kılıçdaroğlu, gece yarısı paylaşım yaptı: Her yerde erken seçim isteyeceğim, bana katılın         
09:12
Korona aşısı olmayanlar sinema, tiyatro ve konser gibi yerlere alınmayabilirler Korona aşısı olmayanlar sinema, tiyatro ve konser gibi yerlere alınmayabilirler         
09:05
Güzel golfçü takipçilerine içini döktü: Cinsel ilişki sesi yüzünden boks maçına odaklanamadım Güzel golfçü takipçilerine içini döktü: Cinsel ilişki sesi yüzünden boks maçına odaklanamadım         
00:37
Salgının seyrini değiştirecek araştırma! Koronavirüsten koruyan gen keşfedildi Salgının seyrini değiştirecek araştırma! Koronavirüsten koruyan gen keşfedildi         
19:57
ABD ve Avrupa Birliği, Afganistan'da amirlerinin tecavüzüne uğrayan kadın polislerle ilgili soruşturma istedi ABD ve Avrupa Birliği, Afganistan'da amirlerinin tecavüzüne uğrayan kadın polislerle ilgili soruşturma istedi         
19:37
İtfaiye aracı kullanarak gündeme gelen 3 kadın sitem etti: Sadece çocukluk hayalimizi gerçekleştirdik İtfaiye aracı kullanarak gündeme gelen 3 kadın sitem etti: Sadece çocukluk hayalimizi gerçekleştirdik         
16:28
Volkan Demirel'in eşi Zeynep, ayna karşısından paylaştığı bikinili fotoğrafla nefes kesti Volkan Demirel'in eşi Zeynep, ayna karşısından paylaştığı bikinili fotoğrafla nefes kesti         
16:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2021 12:26:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Futbolun icat edildiği İngiltere'de bir ilk yaşanıyor! Federasyon Başkanlığı görevini bir kadın üstlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement