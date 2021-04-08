Futbolun ünlü hocalarından kan bağışı kampanyasına destek - Son Dakika

Kızılay ile Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı işbirliğiyle yapılacak olan "Kan Bağışı Kampanyası"nın ilk gününde kan verme üniteleri, Marmara Üniversitesi Anadolu Hisarı Yerleşkesi'ndeki Spor Bilimleri Fakültesi'nde saat 11:00-19:30 arasında hizmet verecek. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği, Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu paydaşlığındaki sosyal sorumluluk projesi, 10 Nisan'da Anadolu Yakası'ndaki 6 belediyenin sınırları içinde yine aynı saatlerde devam edecek. Çekmeköy Madenler Metro Durağı, Beykoz On Çeşme Meydanı, Üsküdar Mihrimah Sultan Camisi önü, Ataşehir Örnek Mahallesi Örnek Camisi önü, Kadıköy Beşiktaş İskelesi önü ve Ümraniye Çarşı Durağı önünde kurulacak kan alma ünitelerinde vatandaşlar kan bağışı yapabilecek.

Pandeminin gölgesinde ulusal kan stoklarına katkı, yardımlaşma ve dayanışma duygusunu pekiştirmek için gerçekleştirilen "Kan Bağışı Kampanyası"na teknik direktörler Giray Bulak ve Şenol Fidan da destek verecek. Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık'ın katılmasının beklendiği organizasyona, Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar, Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Kızılet, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar ve spor ve sivil toplum örgütleri temsilcileri de katılarak kan bağışında bulunacak.