Futbolun zirvesine koronavirüs engeli Barcelona- Napoli maçı tehlikede - Son Dakika
Son Dakika Spor Futbolun zirvesine koronavirüs engeli Barcelona- Napoli maçı tehlikede - Son Dakika Spor

Futbolun zirvesine koronavirüs engeli Barcelona- Napoli maçı tehlikede

6 saat önce

Spor Arena Dış Haber | İspanya Sağlık Bakanlığı üç gün önce koronavirüs riskinin olmadığını söyleyerek taraftarları maça davet etmişti.

Futbolun zirvesine koronavirüs engeli Barcelona- Napoli maçı tehlikede, System.String[]

Spor Arena Dış Haber | İspanya Sağlık Bakanlığı üç gün önce koronavirüs riskinin olmadığını söyleyerek taraftarları maça davet etmişti. Ancak Barselona eyaleti, 18 Mart Çarşamba günü Camp Nou'da oynanacak maçın koronavirüs riskinden dolayı seyircisiz oynanmasını isteyen resmi başvurusunu iletti.


Barcelona ile Napoli, San Paolo'da oynanan ilk maçta sahadan 1-1'lik skorla ayrılmıştı.


Her maç tehdit altında


Valencia - Atalanta maçının da Bergamo ve Lombardiya bölgesindeki İtalyan salgını nedeniyle taraftarsız oynanması planlanıyor.


Perşembe günü oynanacak UEFA son 16 maçında Inter- Getafe maçı kapalı kapılar ardında yapılacak.

Sağlık Bakanlığı, Barcelona, İspanya, Napoli, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 01:40 
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