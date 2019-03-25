Futsal: 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elit Tur
1 saat önce
19 Yaş Altı Futsal Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası Elit Tur ikinci maçında ev sahibi Gürcistan'ı 3-2 yendi.
19 Yaş Altı Futsal Milli Takımı, Avrupa
Şampiyonası Elit Tur ikinci maçında ev sahibi Gürcistan
'ı 3-2 yendi. Türkiye Futbol
Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te oynanan maçta milli takımın golleri 1. dakikada Cenk Şen, 9. dakikada Batuhan Dıraga ve 34. dakikada Mustafa Acar
'dan gelirken, Gürcistan'ın gollerini 14. dakikada Emir Şenocak (kendi kalesine) ve 19. dakikada Giorgi Ghavtadze kaydetti.
Milliler, Elit Tur'daki üçüncü maçında 27 Mart Çarşamba
günü Macaristan
ile karşılaşacak.
Ay-yıldızlı ekip turnuvadaki ilk maçında İspanya
'ya 4-2 yenilmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 09:08 Kaynak: AA
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