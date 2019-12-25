Futsal 19 Yaş Altı Milli Takımı'nın Kış Kupası aday kadrosu açıklandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Futsal 19 Yaş Altı Milli Takımı'nın Kış Kupası aday kadrosu açıklandı - Son Dakika Spor

Futsal 19 Yaş Altı Milli Takımı'nın Kış Kupası aday kadrosu açıklandı

6 saat önce

Hırvatistan'da 4-8 Ocak 2020'de düzenlenecek Kış Kupası'na katılacak Futsal 19 Yaş Altı Milli Takımı'nın aday kadrosu belli oldu.

Futsal 19 Yaş Altı Milli Takımı'nın Kış Kupası aday kadrosu açıklandı, System.String[]

Hırvatistan'da 4-8 Ocak 2020'de düzenlenecek Kış Kupası'na katılacak Futsal 19 Yaş Altı Milli Takımı'nın aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, teknik direktör Murat Kaya tarafından belirlenen 14 kişilik kadronun, 30 Aralık Pazartesi günü İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda toplanacağı aktarıldı.

Milli takımın kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Adem Enes İbrahimağaoğlu (Trabzonspor), Ömer Melih Yalman (Bayrampaşaspor)

Savunma: Enes Eliaçık (Osmanlıspor), Fırat Şaşi (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Ümit Bayraktar (Hekimoğlu Trabzon), Oğuz Kaan Ünal (Fenerbahçe)

Kanat: Berkan Mahmut Keskin, Göktan Işılak (Galatasaray), Gürkan Varlık (Yukatel Denizlispor), Eyüp Akcan (Fenerbahçe), Furkan Eliaçık (Osmanlıspor), Mustafa Uysal (Bursaspor)

Forvet: Berat Altındiş (Bursaspor), Anıl Özçelik (Kasımpaşa).

Hırvatistan, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 10:52 Kaynak: AA
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