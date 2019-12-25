Futsal 19 Yaş Altı Milli Takımı'nın Kış Kupası aday kadrosu açıklandı

Hırvatistan'da 4-8 Ocak 2020'de düzenlenecek Kış Kupası'na katılacak Futsal 19 Yaş Altı Milli Takımı'nın aday kadrosu belli oldu.

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