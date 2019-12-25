Futsal 19 Yaş Altı Milli Takımı'nın Kış Kupası aday kadrosu açıklandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Futsal 19 Yaş Altı Milli Takımı'nın Kış Kupası aday kadrosu açıklandı - Son Dakika Spor

Futsal 19 Yaş Altı Milli Takımı'nın Kış Kupası aday kadrosu açıklandı

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, teknik direktör Murat Kaya tarafından belirlenen 14 kişilik kadronun, 30 Aralık Pazartesi günü İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda toplanacağı aktarıldı.

Futsal 19 Yaş Altı Milli Takımı'nın Kış Kupası aday kadrosu açıklandı, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, teknik direktör Murat Kaya tarafından belirlenen 14 kişilik kadronun, 30 Aralık Pazartesi günü İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda toplanacağı aktarıldı.


Milli takımın kadrosunda şu isimler yer alıyor:


Kaleciler: Adem Enes İbrahimağaoğlu (Trabzonspor), Ömer Melih Yalman (Bayrampaşaspor)


Savunma: Enes Eliaçık (Osmanlıspor), Fırat Şaşi (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Ümit Bayraktar (Hekimoğlu Trabzon), Oğuz Kaan Ünal (Fenerbahçe)


Kanat: Berkan Mahmut Keskin, Göktan Işılak (Galatasaray), Gürkan Varlık (Yukatel Denizlispor), Eyüp Akcan (Fenerbahçe), Furkan Eliaçık (Osmanlıspor), Mustafa Uysal (Bursaspor)


Forvet: Berat Altındiş (Bursaspor), Anıl Özçelik (Kasımpaşa).


Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 11:59 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Türkiye'de en ucuz arsa bedeli Kayseri Serbest Bölgesi'nde
Polisin kafasında şişe kırdığı iddia edilen milli boksör Adem Kılıçcı hakim karşısına çıktı Arap Birliği'nden Türkiye hakkında skandal açıklama: Türkiye'nin nüfuzundan endişeleniyoruz Son dakika: Türkiye'nin önde gelen otobüs üreticisi Temsa, geçici konkordato aldı

Son Dakika Haberleri
18:22 Kızılyıldız mts, Fenerbahçe Beko'dan ayrılan Stimac'ı kadrosuna kattı - Son Dakika Spor
18:19 Yeni Malatyaspor'un yeni transferi Umut Bulut'tan iddialı sözler - Son Dakika Spor
18:19 Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Nevzat Demir'e ziyaret - Son Dakika Spor
18:18 Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan transfer açıklaması Açıklaması - Son Dakika Spor
18:12 Başkent Akademi'de Oktay Derelioğlu dönemi - Son Dakika Spor
16:43 Fikret Orman'ın asistanı, Beşiktaş'a haciz gönderdi - Son Dakika Spor
16:20 Euro Club Index Süper Lig'de şampiyon olacak takımı açıkladı - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 18:40:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Futsal 19 Yaş Altı Milli Takımı'nın Kış Kupası aday kadrosu açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]