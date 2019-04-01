Son Dakika Haberleri: Futsal 2. Lig Müsabakaları Tamamlandı

Futsal 2. Lig Müsabakaları Tamamlandı

1 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu Üniversitelerarası Salon Futbolu (Futsal) 2. Lig müsabakaları Zonguldak'ta tamamlandı.

Futsal 2. Lig Müsabakaları Tamamlandı, System.String[]
Türkiye Futbol Federasyonu Üniversitelerarası Salon Futbolu (Futsal) 2. Lig müsabakaları Zonguldak'ta tamamlandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Üniversitelerarası Salon Futbolu (Futsal) 2. Lig Müsabakaları erkeklerde Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ve kadınlarda Gazi Üniversitesi'nin birinciliği ile sona erdi. Farabi Kapalı Spor Salonu'nda 26-30 Mart tarihleri arası gerçekleşen turnuvaya; erkeklerde Ordu Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi katıldı. Kadınlar da ise Gazi Üniversitesi, Sinop Üniversitesi, Ordu Üniversitesi ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi katıldı.

Çekişmeli geçen karşılaşmalarda takımlar bir üst lige yükselmek için mücadele etti. Müsabakalar sonucunda Erkeklerde Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 1. olurken, Gümüşhane Üniversitesi 2., Ordu Üniversitesi ise 3. oldu. Kadınlarda Gazi Üniversitesi 1.'liği göğüslerken Sinop Üniversitesi 2., Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ise 3. oldu. Müsabakalar sonrası düzenlenen kupa töreninde ilk üçe giren takımlara kupaları takdim edildi. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 01:33 Kaynak: İHA

Bülent Ecevit Üniversitesi, Türkiye Futbol Federasyonu, Zonguldak, Spor
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