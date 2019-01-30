Futsal: 2020 Dünya Kupası Ön Eleme Turu

Türkiye
A Milli Futsal Takımı, Bosna Hersek
'te yapılan 2020 Futsal Dünya Kupası Ön Eleme Turu F Grubu ilk maçında İskoçya'yı 4-3 mağlup etti.
Türkiye Futbol
Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Zenica Spor Salonu'nda oynanan ilk maçta ay-yıldızlı takımın gollerini 3 ve 20. dakikalarda Burak Uğurlu
, 11. dakikada Burak Özdemir ve 30. dakikada Muhammet Altunay kaydetti.
İskoçya'nın gollerini 8 ve 31. dakikalarda Connor McLaren
, 26. dakikada James Yates attı.
A Milli Takım, gruptaki ikinci maçında İsviçre
ile karşılaşacak.
Ayrıca grubun diğer maçında Bosna Hersek İsviçre'yi 7-1 mağlup etti.
Statü
Grupta ilk iki sırayı alan takımlar, 22- 29 Ekim
2019'da gerçekleştirilecek 2020 Futsal Dünya Kupası Eleme Turu'na katılacak.
A Milli Takım, ön elemede yer aldığı F Grubu'nu lider tamamladığı takdirde, eleme turunda Rusya
ve Hırvatistan
'ın bulunduğu 7. Grup'ta, ikinci tamamladığı takdirde Sırbistan
ve Fransa
'nın bulunduğu 6. Grup'ta yer alacak.