Son Dakika Haberleri: Futsal: 2020 Dünya Kupası Ön Eleme Turu

Futsal: 2020 Dünya Kupası Ön Eleme Turu

1 saat önce

A Milli Futsal Takımı, Bosna Hersek'te yapılan 2020 Dünya Kupası Ön Eleme Turu F Grubu ikinci maçında İsviçre'ye 3-2 mağlup oldu.

Futsal: 2020 Dünya Kupası Ön Eleme Turu, System.String[]
A Milli Futsal Takımı, Bosna Hersek'te yapılan 2020 Dünya Kupası Ön Eleme Turu F Grubu ikinci maçında İsviçre'ye 3-2 mağlup oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Zenica Spor Salonu'nda oynanan mücadelede ay-yıldızlıların gollerini 12. dakikada Muhammed Furkan Özhan ve 15. dakikada Muhammet Altunay kaydetti.

İsviçre'nin gollerini ise 9, 13 ve 29. dakikalarda Facchinetti attı.

Milliler, gruptaki üçüncü ve son maçında yarın ev sahibi Bosna Hersek ile karşılaşacak. A Milli Futsal Takımı, ilk mücadelede İskoçya'yı 4-3 mağlup etmişti.

Bu arada gruptaki diğer maçta Bosna Hersek, İskoçya'yı 10-1 yendi.

Statü

Grupta ilk iki sırayı alan takımlar, 22-29 Ekim 2019'da gerçekleştirilecek 2020 Futsal Dünya Kupası Eleme Turu'na katılacak.

A Milli Takım, ön elemede yer aldığı F Grubu'nu lider tamamladığı takdirde, eleme turunda Rusya ve Hırvatistan'ın bulunduğu 7. Grup'ta, ikinci tamamladığı takdirde Sırbistan ve Fransa'nın bulunduğu 6. Grup'ta yer alacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:35 Kaynak: AA

İsviçre, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İranlı Bir Futbolcu, Japonya-İran Maçının Skoruna Dayanamayarak İntihar Etti Fenerbahçe, Serdar Aziz'i Resmen Açıkladı

Medipol Başakşehir, Altyapı Oyuncuları Onur Güney ve Harun Kahraman ile Sözleşme İmzaladı Kostas Mitroglou, Galatasaray'ın İlk Yunan Futbolcusu Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 12:03:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Futsal: 2020 Dünya Kupası Ön Eleme Turu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]