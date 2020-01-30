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Futsal: 2022 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu
6 saat önce
Türkiye A Milli Futsal Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'ndaki ikinci maçında Macaristan'a 3-0 yenildi.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 11:38 Kaynak: AA
Türkiye A Milli Futsal Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'ndaki ikinci maçında Macaristan'a 3-0 yenildi.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilk karşılaşmasında eleme grubu maçlarına ev sahipliği yapan Litvanya'ya 3-2 mağlup olan milli takım, ikinci müsabakasında da Macaristan'a 3-0 kaybetti.
Macaristan'ın gollerini Zoltan Droth ve Richard David (2) kaydetti.
Futsal Milli Takımı, eleme grubundaki son maçında 1 Şubat Cumartesi günü Kuzey İrlanda ile karşılaşacak.
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