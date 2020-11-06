Futsal: 2022 Avrupa Şampiyonası play-off

Türkiye Futsal Milli Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası play-off ilk maçında Yunanistan ile 3-3 berabere kaldı.

Kocaeli Üniversitesi Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda yapılan müsabakada Daniel Matkovic ve Marco Rothenfluh'un yardımcılıklarını Uğur Çakmak ve Sabit Selvi yaptı.

Müsabakaya Türkiye, Erkan Çınar, Cem Keskin, Onur Mengi, Göktan Işılak, Mahmut Keskin'le çıkarken, Yunanistan da Dimitris Theofilou, Kostas Panou, Takis Artinos, Antonios Manos, Marrios Ntatis ile sahada yerini aldı.

Karşılaşmanın ilk dakikalarına hızlı başlayan milli takım, Cem Keskin'in golüyle 1-0 öne geçti.

Golün ardından Cem Keskin ve beraberindeki oyuncular, kameralara İzmir depreminde 65 saat sonra enkazdan çıkarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'in itfaiyeci Muammer Çelik'in parmağını tuttuğu hareketi yaptı.

Sonrasında Yunanistan'dan Antonios Manos ve Takis Artinos'un gollerine engel olamayan ay-yıldızlılar, ilk yarının son dakikalarında Mahmut Keskin'le beraberlik golünü buldu.

Gol sonrası Mahmut Keskin, "asker selamı" vererek, gol sevinci yaşadı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 sona erdi.

Ay-yıldızlılar, ikinci yarının ilk dakikalarında Anıl Özçelik'le skorda 3-2'lik üstünlüğü sağlarken, Yunanistan Marios Ntatis'in golüyle eşitliği yakaladı.

Kalan dakikalarında başka gol olmayınca karşılaşma 3-3 sona erdi.

Müsabakanın rövanşı, 10 Kasım Salı günü Atina'da oynanacak.