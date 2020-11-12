Futsal Milli Takımı, Yunanistan ile 1-1 berabere kaldı
12.11.2020 20:15
Futsal Milli Takımı, EURO 2022 Avrupa Futsal Şampiyonası play-off ikinci maçında Yunanistan ile 1-1 berabere kaldı.
Futsal Milli Takımı, EURO 2022 Avrupa Futsal Şampiyonası play-off ikinci maçında Yunanistan ile 1-1 berabere kaldı.
Futsal Milli Takımı, EURO 2022 Avrupa Futsal Şampiyonası play-off ikinci maçında Yunanistan ile 1-1 berabere kaldı. Atina'da Dias Sport Center'da oynanan karşılaşmada milli takımın golünü Cem Keskin atarken, Yunanistan'ın golünü Marios Ntatis kaydetti. Kocaeli'de oynanan play-off ilk maçı 3-3 berabere sonuçlanmıştı. Bu sonuçların ardından Futsal Milli Takımı, EURO 2022 Avrupa Futsal Şampiyonası Elit Tur'a yükselemedi.
(İHA)
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