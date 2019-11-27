Son Dakika Haberleri: Futsal'cılar İncesu'da yetişiyor
Son Dakika Spor Futsal'cılar İncesu'da yetişiyor - Son Dakika Spor

Futsal'cılar İncesu'da yetişiyor

6 saat önce

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sportif Eğitim Uzmanı Berna Pişginel nezaretinde Futsal Kursları çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Futsal'cılar İncesu'da yetişiyor, System.String[]

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sportif Eğitim Uzmanı Berna Pişginel nezaretinde Futsal Kursları çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.


İncesu Spor Salonunda devam eden kurslarda Vali Sebahattin Çakmakoğlu Ortaokulu öğrencilerinden kurulan kız ve erkek takımları çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


İncesu Kaymakamı Mustafa Kemal Özgün ve İncesu Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mevlüt Büyük, Futsal Kursunu ziyaret ederek sporculara katılacakları müsabakalarda başarılar diledi.


Sportif Eğitim Uzmanı Berna Pişginel ise bu sezon yapılacak olan Okul Sporlar Futsal Müsabakalarına hazırlandıklarını belirterek amaçlarının İl birinciliği olduğunu söyledi. - KAYSERİ

İncesu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 03:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Emmy Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü alan Haluk Bilginer İstanbul'a geldi
Haluk Bilginer'e "Oyunculuğun tanrısı" benzetmesini yapan Deniz Akkaya'ya tepki yağdı Çin Futbol Federasyonu'ndan Beşiktaş'a Talisca müjdesi Prens Bin Salman, Al Hilal'in Şampiyonlar Ligi'ni kazanması sonrası kesenin ağzını açtı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 21:09:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Futsal'cılar İncesu'da yetişiyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]