Futsal hakemi Kamil Çetin'e UEFA'dan görev

FIFA kokartlı Türk hakem Kamil Çetin, Futsal 2020 Dünya Kupası 7. Grup müsabakalarında görev alacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 23-26 Ekim'de Hırvatistan'da düzenlenecek karşılaşmalar için Çetin'in UEFA tarafından görevlendirildiği ifade edildi.

Kamil Çetin'in görev alacağı 7. Grup'ta Hırvatistan, Rusya, Bosna Hersek ve İsveç'in mücadele edeceği kaydedildi.