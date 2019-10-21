Futsal hakemi Kamil Çetin'e UEFA'dan görev
10 dakika önce
FIFA kokartlı Türk hakem Kamil Çetin, Futsal 2020 Dünya Kupası 7. Grup müsabakalarında görev alacak.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 04:02 Kaynak: AA
FIFA kokartlı Türk hakem Kamil Çetin, Futsal 2020 Dünya Kupası 7. Grup müsabakalarında görev alacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 23-26 Ekim'de Hırvatistan'da düzenlenecek karşılaşmalar için Çetin'in UEFA tarafından görevlendirildiği ifade edildi.
Kamil Çetin'in görev alacağı 7. Grup'ta Hırvatistan, Rusya, Bosna Hersek ve İsveç'in mücadele edeceği kaydedildi.
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