Son Dakika Haberleri: Futsal hakemi Kamil Çetin'e UEFA'dan görev
Son Dakika Spor Futsal hakemi Kamil Çetin'e UEFA'dan görev

Futsal hakemi Kamil Çetin'e UEFA'dan görev

10 dakika önce

FIFA kokartlı Türk hakem Kamil Çetin, Futsal 2020 Dünya Kupası 7. Grup müsabakalarında görev alacak.

Futsal hakemi Kamil Çetin'e UEFA'dan görev, System.String[]

FIFA kokartlı Türk hakem Kamil Çetin, Futsal 2020 Dünya Kupası 7. Grup müsabakalarında görev alacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 23-26 Ekim'de Hırvatistan'da düzenlenecek karşılaşmalar için Çetin'in UEFA tarafından görevlendirildiği ifade edildi.

Kamil Çetin'in görev alacağı 7. Grup'ta Hırvatistan, Rusya, Bosna Hersek ve İsveç'in mücadele edeceği kaydedildi.

Kamil Çetin, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 04:02 Kaynak: AA
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