Son Dakika Haberleri: Futsal Ligi'nde Gazi Üniversitesi şampiyon oldu
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Futsal Ligi'nde Gazi Üniversitesi şampiyon oldu

35 dakika önce

2019 Futsal Ligi şampiyonluğuna Gazi Üniversitesi ulaştı.

Futsal Ligi'nde Gazi Üniversitesi şampiyon oldu, System.String[]
2019 Futsal Ligi şampiyonluğuna Gazi Üniversitesi ulaştı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda 8 takımın iki grupta mücadele ettiği Futsal Ligi 2. eleme ile final turu, bugün oynanan yarı final ve final maçlarıyla tamamlandı.
Finalde Alibeyköyspor'u 8-2 yenen Gazi Üniversitesi, şampiyon oldu. Başkent ekibi, Türkiye'yi UEFA Futsal Ligi'nde temsil etme hakkı kazandı.
Üçüncülük maçında ise Siirt Üniversitesi, Seyhan Belediyespor'u 11-6 yendi.
Şampiyon Gazi Üniversitesi, kupa ve madalyalarını Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Mustafa Çulcu ile Futsal A Milli Takım Teknik Sorumlusu Sercan Görgülü'nün elinden aldı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 06:31 Kaynak: AA
Türkiye, Gazi Üniversitesi, Spor
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