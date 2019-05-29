Son Dakika Haberleri: Futsal Ligi'nde yarı finalistler belli oldu
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Futsal Ligi'nde yarı finalistler belli oldu

55 dakika önce

Futsal Ligi'nde 2. eleme turu karşılaşmalarının ardından yarı finalistler belli oldu.

Futsal Ligi'nde yarı finalistler belli oldu, System.String[]
Futsal Ligi'nde 2. eleme turu karşılaşmalarının ardından yarı finalistler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre ligde 2. eleme turu karşılaşmaları, iki grupta toplam 8 takımın katılımıyla tamamlandı.
Gruplarını ilk iki sırada bitiren Gazi Üniversitesi, Alibeyköyspor, Seyhan Belediyespor ve Siirt Üniversitesi, final turunda şampiyon olabilmek için mücadele edecek.
Yarın oynanacak yarı final müsabakaları neticesinde galip gelen takımlar, UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi'ne gidecek takımı belirleyecek final maçını 31 Mayıs Cuma günü Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda oynayacak.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 02:27 Kaynak: AA
Futbol, Türkiye, Spor
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