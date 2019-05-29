Futsal Ligi'nde yarı finalistler belli oldu
55 dakika önce
Futsal Ligi'nde 2. eleme turu karşılaşmalarının ardından yarı finalistler belli oldu.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 02:27 Kaynak: AA
Futsal Ligi'nde 2. eleme turu karşılaşmalarının ardından yarı finalistler belli oldu. Türkiye Futbol
Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre ligde 2. eleme turu karşılaşmaları, iki grupta toplam 8 takımın katılımıyla tamamlandı.
Gruplarını ilk iki sırada bitiren Gazi Üniversitesi
, Alibeyköyspor, Seyhan Belediyespor
ve Siirt Üniversitesi
, final turunda şampiyon olabilmek için mücadele edecek.
Yarın oynanacak yarı final müsabakaları neticesinde galip gelen takımlar, UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi'ne gidecek takımı belirleyecek final maçını 31 Mayıs Cuma günü Kocaeli
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