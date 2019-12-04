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Futsal Milli Takımı, hazırlık maçında Kırgızistan'a 8-3 yenildi
6 saat önce
Futsal Milli Takımı, Kırgızistan ile deplasmanda yaptığı hazırlık maçını 8-3 kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 11:04 Kaynak: AA
Futsal Milli Takımı, Kırgızistan ile deplasmanda yaptığı hazırlık maçını 8-3 kaybetti.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Bişkek'te oynanan hazırlık maçında milli takımın gollerini Cem Keskin (2) ve Onur Mengi attı. Ev sahibi Kırgızistan'ın golleri ise Mirlan Zholdubaev, Dilshat Kadyrov (2), Yuldashbai Salimbaev (2), Ulanbek Baigazyuulu, Nursultan Abdyldaev ve Manas Abdrasuluulu'dan geldi.
Futsal Milli Takımı, Kırgızistan ile dün oynadığı ilk hazırlık maçında da 5-3 mağlup olmuştu.
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