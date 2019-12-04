Son Dakika Haberleri: Futsal Milli Takımı, hazırlık maçında Kırgızistan'a 8-3 yenildi
Son Dakika Spor Futsal Milli Takımı, hazırlık maçında Kırgızistan'a 8-3 yenildi - Son Dakika Spor

Futsal Milli Takımı, hazırlık maçında Kırgızistan'a 8-3 yenildi

6 saat önce

Futsal Milli Takımı, Kırgızistan ile deplasmanda yaptığı hazırlık maçını 8-3 kaybetti.

Futsal Milli Takımı, hazırlık maçında Kırgızistan'a 8-3 yenildi, System.String[]

Futsal Milli Takımı, Kırgızistan ile deplasmanda yaptığı hazırlık maçını 8-3 kaybetti.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Bişkek'te oynanan hazırlık maçında milli takımın gollerini Cem Keskin (2) ve Onur Mengi attı. Ev sahibi Kırgızistan'ın golleri ise Mirlan Zholdubaev, Dilshat Kadyrov (2), Yuldashbai Salimbaev (2), Ulanbek Baigazyuulu, Nursultan Abdyldaev ve Manas Abdrasuluulu'dan geldi.

Futsal Milli Takımı, Kırgızistan ile dün oynadığı ilk hazırlık maçında da 5-3 mağlup olmuştu.

Kırgızistan, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 11:04 Kaynak: AA
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