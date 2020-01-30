Futsal Milli Takımı, Litvanya'ya 3-2 yenildi - Son Dakika
Son Dakika Spor Futsal Milli Takımı, Litvanya'ya 3-2 yenildi - Son Dakika Spor

Futsal Milli Takımı, Litvanya'ya 3-2 yenildi

44 dakika önce

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, eleme grubu maçları, Litvanya'da başladı.

Futsal Milli Takımı, Litvanya'ya 3-2 yenildi, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, eleme grubu maçları, Litvanya'da başladı.


İlk maçında ev sahibi ülke ile karşı karşıya gelen milli takım, rakibine 3-2 yenildi.


Karşılaşmada ay-yıldızlı ekibin gollerini Kamilcan Akparlak ve Muhammed Furkan Özkan atarken, Litvanya'nın gollerini Justinas Zagurskas (2) ve Lukas Sendzikas kaydetti.


Grubun diğer maçında Macaristan, Kuzey İrlanda'yı 7-2 mağlup etti.


Futsal Milli Takımı, eleme grubundaki ikinci maçında yarın Macaristan ile karşılaşacak.

Litvanya, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 01:24 
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