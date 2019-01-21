Son Dakika Haberleri: Futsal Milli Takımı'nın Aday Kadrosu Açıklandı

Futsal Milli Takımı'nın Aday Kadrosu Açıklandı

1 saat önce

Futsal Milli Takımı'nın 2020 Dünya Kupası ön eleme grubu maçları aday kadrosu açıklandı.

Futsal Milli Takımı'nın Aday Kadrosu Açıklandı, System.String[]
Futsal Milli Takımı'nın 2020 Dünya Kupası ön eleme grubu maçları aday kadrosu açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlıların 29 Ocak-1 Şubat tarihlerinde Bosna Hersek'te oynayacağı maçlara davet edilen futbolcular, 25 Ocak Cuma günü Yalova'da kampa girecek.

Türkiye, ilk maçını 29 Ocak Salı günü İskoçya, ikinci karşılaşmasını 30 Ocak Çarşamba günü İsviçre, son müsabakasını ise 1 Şubat Cuma günü Bosna Hersek ile yapacak.

Teknik direktör Sercan Görgülü yönetimindeki millilerin aday kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Erkan Çınar, Muhammed Yusuf Aygün (Beşiktaş), Serkan Mutlu (Osmanlıspor), Mustafa Acar, Cenk Şen, Bünyamin Balcı (Antalyaspor), Mehmet Yiğit (Keçiören Belediyesi Bağlumspor), Kamil Can Akparlak (Mersin Büyükşehir Belediye Meskispor), Burak Uğurlu (OSBTÜRK Şentepespor), Burak Özdemir, Umur Ağır (ZVV Eindhoven), Melih Kaan Özkul (Kahraman Kazan Belediyespor), Muhammet Altunay (Arnavutköy Belediyespor), Muhammed Furkan Özhan (Büyükşehir Belediye Erzurumspor).

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:15 Kaynak: AA

Spor
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