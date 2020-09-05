Futsal Milli Takımı'nın Sonbahar Kupası aday kadrosu açıklandı - Son Dakika

Futsal Milli Takımı'nın Sonbahar Kupası aday kadrosu açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takımda Sonbahar Kupası için aday kadroya davet edilen futbolcular 7 Eylül Pazartesi günü İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir araya gelecek.

Futsal Milli Takımı'nın Sonbahar Kupası aday kadrosu açıklandı, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takımda Sonbahar Kupası için aday kadroya davet edilen futbolcular 7 Eylül Pazartesi günü İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir araya gelecek.

Milliler, turnuvada 13 Eylül'de Fas, 14 Eylül'de Suudi Arabistan ve 15 Eylül'de ise Bosna Hersek ile karşılaşacak. Kupada üçüncülük ve final maçları ise 16 Eylül'de yapılacak. Müsabakalar Hırvatistan'ın Porec kentinde oynanacak.

Sercan Görgülü'nün teknik direktörlüğünü yaptığı Futsal Milli Takımı'nın aday kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Kaleci: Adem Enes İbrahimağaoğlu (Trabzonspor), Erkan Çınar (1928 Buca), Emre Deniz (Silvan Belediyespor)

Savunma: Berkan Mahmut Keskin (Galatasaray), Onur Mengi

(Sultangazispor), Mehmet Yiğit (Haymana Belediyespor), Muhammed Yusuf Aygün

(Muğlaspor), Burak Uğurlu (Demirlibahçe)

Kanat: Göktan Işılak (Galatasaray), Kamilcan Akparlak (Konya Ereğlispor), Burak Özdemir (Zvg Cagamax), Melih Kaan Özkul (Beytepe Metespor), Talha Can Vardar (Kayaşehirspor)

Forvet: Anıl Özçelik (Kasımpaşa), Muhammed Altunay (Alibeyköyspor)

Eylül, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 22:19

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Spor Futsal Milli Takımı'nın Sonbahar Kupası aday kadrosu açıklandı - Son Dakika Spor

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