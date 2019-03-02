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Futsal Müsabakakaları Safranbolu'da Başladı

1 saat önce

Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen Okul Sporları Futsal Gençler Kız ve Erkekler kategorisi grup müsabakaları Safranbolu'da başladı.

Futsal Müsabakakaları Safranbolu'da Başladı, System.String[]
Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen Okul Sporları Futsal Gençler Kız ve Erkekler kategorisi grup müsabakaları Safranbolu'da başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü Spor Faaliyetleri kapsamında Türkiye genelinde Genç Kızlar ve Erkekler Futsal grup müsabakaları Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde Safranbolu Spor Salonunda başladı. Kız ve erkek kategorilerinde toplam 24 takım 290 sporcu, açılış seremonisinde hazır bulundu. 01-03 Mart 2019 tarihleri arasında Safranbolu'da gerçekleştirilecek olan Okullar arası Gençler (Kız-Erkek) Futsal Grup yarışmalarında Genç kızlarda Ankara, Bartın Bolu, Çankırı, Düzce, Eskişehir, İstanbul, Karabük, Kastamonu, Kocaeli, Sakarya Zonguldak .Genç Erkeklerde ise Ankara, Bartın, Yalova, Çankırı, Bolu, Düzce, İstanbul, Karabük, Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak gruplarından çıkmak için yarışacaklar.

Açılış seremonisinde konuşan Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Çetin, müsabakalara katılan tüm sporculara ve antrenörlere başarılar diledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Çetin, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, Safranbolu Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İsmail Özcan, Milli Eğitim Şube Müdürü Nevzat Akbaş, Gençlik ve Spor Şube Müdürü Lokman Mollaoğulları antrenörler sporcular ve idareciler seremonide yer aldı. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 06:25 Kaynak: İHA

Karabük, Safranbolu, Spor
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