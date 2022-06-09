Futsal sahası boks ringine döndü, öğrenciler birbirine girdi - Son Dakika
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Futsal sahası boks ringine döndü, öğrenciler birbirine girdi

09.06.2022 19:40

Futsal sahası boks ringine döndü, öğrenciler birbirine girdi Bursa'da Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen futsal turnuvasında ortalık karıştı.

Futsal sahası boks ringine döndü, öğrenciler birbirine girdi

BURSA - Bursa'da Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen futsal turnuvasında ortalık karıştı. Takımları desteklemek için seyirciler anlaşmazlık yaşayınca tekme ve yumruklar havada uçuştu.

Olay, dün merkez Nilüfer ilçesi Görükle'de bulunan Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi sahasında yaşandı. İddia edilenlere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Barış Anadolu Lisesi arasında düzenlenen karşılaşmada misafir takım ve ev sahibi takımı seyircileri arasında gerginlik yaşandı. Gerginlik kısa süre sonra büyüyünce seyirciler sahaya indi. Birbirlerine saldıran öğrencilerin arasında kalan sporcular da kavgadan nasibini aldı. Bir öğrenci aldığı darbe sonucunda yere yığılırken, oyuncunun kaşının yarıldığı öğrenildi.

Futsal sahası boks ringine döndü, öğrenciler birbirine girdi
Futsal sahası boks ringine döndü, öğrenciler birbirine girdi
Futsal sahası boks ringine döndü, öğrenciler birbirine girdi
Futsal sahası boks ringine döndü, öğrenciler birbirine girdi

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Futsal turnuvasındaki gerginlik tatlıya bağlandı Futsal turnuvasındaki gerginlik tatlıya bağlandı Futsal sahası boks ringine döndü, öğrenciler birbirine girdi Futsal sahası boks ringine döndü, öğrenciler birbirine girdi
Kaynak: İHA

gençlik, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Futsal sahası boks ringine döndü, öğrenciler birbirine girdi - Son Dakika

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