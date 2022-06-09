Futsal turnuvasındaki gerginlik tatlıya bağlandı

Bursa'da Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen futsal turnuvasında takımları destekleyen izleyiciler arasında çıkan gerginlik okul yöneticilerinin araya girmesiyle tatlıya bağlandı.

Olay, dün merkez Nilüfer ilçesi Görükle'de bulunan bir mesleki ve teknik Anadolu lisesi sahasında yaşandı. İddiaya göre, takımlarını desteklemek isteyen izleyiciler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Barış Anadolu Lisesi arasında düzenlenen karşılaşmada misafir takım ve ev sahibi takımı seyircileri arasında çıkan kavga okul yöneticilerinin araya girmesiyle tatlıya bağlandı. Seyircilerin sahaya indiği tartışmayı sakinleştiren ve öğrencilerin arasında kalan sporcuları ayıran yöneticiler yaşanan tartışmaya son noktayı koydu. Yaşanan arbede sonrası bir öğrencinin damağında hafif yaralandığı bilgisine ulaşıldı. - BURSA