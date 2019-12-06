Son Dakika Haberleri: Futsalcı başarılı öğretmenlerden Bozkurt'a teşekkür ziyareti
Son Dakika Yaşam Futsalcı başarılı öğretmenlerden Bozkurt'a teşekkür ziyareti - Son Dakika

Futsalcı başarılı öğretmenlerden Bozkurt'a teşekkür ziyareti

6 saat önce

Eskişehir İnönü İlçe Milli Eğitim Bayan Öğretmenler Futsal Takımı, Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Futsalcı başarılı öğretmenlerden Bozkurt'a teşekkür ziyareti, System.String[]

Eskişehir İnönü İlçe Milli Eğitim Bayan Öğretmenler Futsal Takımı, Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a teşekkür ziyaretinde bulundu.


Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Öğretmenler Futsal Şampiyonasında takım halinde Eskişehir bölge birincisi olan ve İzmir'de düzenlenen Türkiye Şampiyonluğunun yarı finallerine katılmayı hak kazanan takım sporcuları, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Büyük ile birlikte Başkanı Bozkurt'u ziyaret ederek vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ettiler.


İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Bayan Öğretmenler Futsal takımını başarılarından dolayı kutlayarak nazik ziyaretleri için teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Kadir Bozkurt, Eskişehir, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 03:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Antalya'da yazdan kalma günler devam ediyor! Turistler tekne turu yaptı
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil hastaneye aylık 150 bin TL ödüyor Önce milli piyangoyu vurdu ardından define buldu Milletvekili, Sayıştay raporlarıyla duyurdu: 87 bin lira maaş alan ETİ Maden çalışanları var

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 22:34:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Futsalcı başarılı öğretmenlerden Bozkurt'a teşekkür ziyareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]