Futsalda 2022 Avrupa Şampiyonası'nın Elit Tur kuraları yarın çekilecek

2022 Avrupa Futsal Şampiyonası'nın Elit Tur kura çekimi, yarın gerçekleştirilecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 9 Ocak-6 Şubat 2022'de Hollanda'nın ev sahipliği yapacağı Avrupa Futsal Şampiyonası'nın Elit Tur kuraları yarın İsviçre'nin Nyon şehrinde çekilecek.

Futsal Milli Takımı'nın, Yunanistan ile 6- 10 Kasım tarihlerinde karşılaşacağı play-off turunu geçmesi durumunda mücadele edeceği Elit Tur grubu da bu kura çekimi sonunda belli olacak.

Toplam 32 takımın mücadele edeceği Elit Tur maçlarında takımlar dörderli 8 gruba ayrılacak. Gruplarını birinci bitiren 8 takım ve en iyi 6 ikinci, 2022'de Hollanda'nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan 2022 UEFA Avrupa Futsal Şampiyonası finallerine katılacak.

Ev sahibi Hollanda'nın direkt katılacağı organizasyonda mücadele edecek son ekip, ikinciler sıralamasının son ikisi arasında çift maç eleme usulüne göre oynanacak play-off maçları sonunda belirlenecek.

Türkiye, Yunanistan ile 6 Kasım'da Kocaeli'de, 10 Kasım da ise Atina'da Elit Tur'a yükselmek için çift maç eleme usulüne göre play-off karşılaşmaları oynayacak.

Torbalar

Elit Tur kura çekimi torbaları şöyle:

Torba A: İspanya, Portekiz, Rusya, Kazakistan, Sırbistan, Azerbaycan, Hırvatistan, İtalya.

Torba B: Ukrayna, Çekya, Slovenya, Romanya, Macaristan, Fransa, Finlandiya, Slovakya.

Torba C: Belarus, Bosna Hersek, Polonya, Belçika, Gürcistan, Letonya, Moldova, Arnavutluk.

Torba D: Norveç, Türkiye-Yunanistan eşleşmesi galibi, San Marino- Danimarka eşleşmesi galibi, İsrail- Kıbrıs Rum Kesimi eşleşmesi galibi, İsviçre- Almanya eşleşmesi galibi, İngiltere-Kuzey Makedonya eşleşmesi galibi, Bulgaristan- Ermenistan eşleşmesi galibi, Karadağ- Litvanya eşleşmesi galibi.