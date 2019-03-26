Son Dakika Haberleri: Futsalda Final Yolcuları Belli Oldu

Futsalda Final Yolcuları Belli Oldu

1 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Okul Sporları Genç Kız-Erkek Futsal Yarı Final Müsabakaları Çok Amaçlı Spor Salonu ile Olimpik Spor Kompleksi Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Futsalda Final Yolcuları Belli Oldu, System.String[]

13 ilden 16 takımın katıldığı müsabakalarda dereceye giren takımlar belli oldu. Buna göre kızlarda İstanbul Ruhi Sarıalp Spor Lisesi, Bursa İnegöl Spor Lisesi final biletini almaya hak kazanırken, erkeklerde Antalya Alanya Abdurrahman Alaattinoğlu Anadolu Lisesi, Denizli Bozkurt Spor Lisesi finale yükselmeyi başardı.

Türkiye Şampiyonası final grubuna kalan takımlara madalya ve başarı belgesinin yanı sıra katılan tüm öğrencilere katılım belgesi verildi. İlk ikiye giren takımlar, 24-28 Nisan'da Trabzon'da yapılacak Türkiye Şampiyonası Finalleri'ne katılma hakkını elde etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 09:11 Kaynak: Bültenler

Ruhi Sarıalp, İstanbul, Güncel
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