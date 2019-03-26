Futsalda Final Yolcuları Belli Oldu

13 ilden 16 takımın katıldığı müsabakalarda dereceye giren takımlar belli oldu. Buna göre kızlarda İstanbul Ruhi Sarıalp Spor Lisesi, Bursa İnegöl Spor Lisesi final biletini almaya hak kazanırken, erkeklerde Antalya Alanya Abdurrahman Alaattinoğlu Anadolu Lisesi, Denizli Bozkurt Spor Lisesi finale yükselmeyi başardı.

Türkiye Şampiyonası final grubuna kalan takımlara madalya ve başarı belgesinin yanı sıra katılan tüm öğrencilere katılım belgesi verildi. İlk ikiye giren takımlar, 24-28 Nisan'da Trabzon'da yapılacak Türkiye Şampiyonası Finalleri'ne katılma hakkını elde etti.