Futsalda Millilerin Kadrosu Açıklandı

Futsal Milli Takımı'nın 9-10 Ocak tarihlerinde Erzincan
'da Tacikistan
ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu açıklandı. Türkiye Futbol
Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, aday kadroya dahil edilen oyuncular 6 Ocak Pazar günü Erzincan'dan toplanacak.
Teknik direktör Sercan Görgülü yönetimindeki ay-yıldızlıların aday kadrosuna şu isimler yer alıyor: Erkan Çınar
, Muhammed Yusuf
Aygün (Beşiktaş
), Serkan Mutlu
(Osmanlıspor), Recep Taş
, Muhammet Altunay (Arnavutköy
Belediyespor), Mustafa Acar
, Cenk Şen, Bünyamin Balcı
(Antalyaspor
), Behçet Bahcı (K.K Malle Beerse), Kamil Can Akparlak (Mersin
Büyükşehir Belediye Meskispor), Burak Uğurlu
(OSBTÜRK Şentepespor), Burak Özdemir, Umur Ağır, İbrahim Danışık (ZVV Eindhoven
), Melih Kaan
Özkul (Kahramankazanspor), Tunahan Ergül (Trabzonspor
), Muhammed Furkan
Özhan (Büyükşehir Belediye Erzurumspor
).