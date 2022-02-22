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'Future of Technology' webinarında teknolojinin geleceği konuşulacak - Son Dakika

'Future of Technology' webinarında teknolojinin geleceği konuşulacak

22.02.2022 12:27
'Future of Technology' webinarında teknolojinin geleceği konuşulacak

Vodafone Business, Inbusiness Dergisi iş birliğiyle, teknolojinin geleceğinin konuşulacağı 'Future of Technology' webinar serisini düzenliyor.

Vodafone Business, Inbusiness Dergisi iş birliğiyle, teknolojinin geleceğinin konuşulacağı 'Future of Technology' webinar serisini düzenliyor. Yıl boyunca farklı dönemlerde gerçekleşecek olan webinarlarda Bulut Teknolojinin Önemi ve Faydaları, IoT'nin Geleceği ve Önemi, 5G ve Yeni Nesil Teknolojilerle Sektörlerin Dönüşümü, Tarımda Dijitalleşme, Siber Güvenlik ve Önemi başlıklı konular ele alınacak. 24 Şubat'ta düzenlenecek ilk webinarda ise 'Dijital Dönüşümün Anahtarı: Bulut'ta İş Yapmak' başlığı altında şirketlerin dijitalleşme yolculuğu konuşulacak.

İşletmelerin dijital iş ortağı Vodafone Business, aylık ekonomi dergisi Inbusiness ile Future of Technology webinar serisini başlatıyor. Dünyada ve Türkiye'de yakın gelecekte ekonomik hayatı belirleyecek değişimin ele alınacağı webinar serisinde, iş dünyasının teknolojideki son gelişmelerle dijital iş modellerine nasıl adapte olacağı, rekabetin yeni kurallarının nasıl belirleneceği, değişimle şirketleri bekleyen zorluk ve fırsatlar, bu alandaki politikalara yön veren liderler, trendleri belirleyen uzmanlar ve bizzat bu dönüşümü gerçekleştiren isimlerle ele alınacak. Yıl boyunca devam edecek Future Of Technology webinar serisinde Bulut Teknolojinin Önemi ve Faydaları, IoT'nin Geleceği ve Önemi, 5G ve Yeni Nesil Teknolojilerle Sektörlerin Dönüşümü, Tarımda Dijitalleşme, Siber Güvenlik ve Önemi olmak üzere 6 farklı başlık, alanında uzman panelistlerle birlikte masaya yatırılacak. Webinar serisinin ilkinde ise 'Dijital Dönüşümün Anahtarı: Bulut'ta İş Yapmak' başlığı altında şirketlerin dijitalleşme yolculuğu konuşulacak.

METAVERSE EVRENİ İRDELENECEK

Dijital dönüşümün en önemli anahtarlarından olan bulut teknolojileri konusunda sektör paydaşlarının düşünce ve deneyimlerine yer verecek olan webinar, Inbusiness Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Hülya Güler ve Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy'un açılış konuşmalarıyla başlayacak. Bulutta çalışma hayatı, dijital dönüşümün sunduğu fırsatlar ve riskler, metaverse evreni ile farklı yaklaşımlar gibi fütüristik ve dijital dünyayı içine alan başlıkların irdeleneceği webinarda, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı Faruk Eczacıbaşı ile T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan özel konuşmacı olarak katılacak.

Webinar, "Buluta Taşınan Ekonomiye Uyum Sağlarken, Fırsatlar, Riskler ve Rekabet" konulu panel ile devam edecek. Deloitte Türkiye Ortağı Teknoloji Medya ve Telekomünikasyon Endüstrisi Lideri Metin Aslantaş moderatörlüğünde gerçekleşecek panelin katılımcıları ise; KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, Teknolojide Kadın Derneği Başkanı Zehra Öney, Progroup Uluslararası Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Salim Çam ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu olacak.

24 Şubat tarihinde saat 10: 00-12: 30 arası gerçekleşecek olan seminer online olarak takip edilebilecek.


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Vodafone, Türkiye, Ekonomi, 5G, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Future of Technology' webinarında teknolojinin geleceği konuşulacak - Son Dakika


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