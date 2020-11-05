Bilişim Sanayicileri Derneği'nin (TÜBİSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Kübra Erman Karaca, "Kovid-19 salgınına karşı gösterilen dijital refleks, dijital ekonomiye geçişi belki de 10 yıldan kısa bir süreye indirecek gibi görünüyor." dedi.

Alkaş tarafından düzenlenen FutureCommerce360 Konferansı'nda, e-ticaretin güncel ve öncelikli konuları ele alınırken, etkinlik kapsamında perakende sektörünün e-ticaret paydaşları bir araya geldi.

Etkinliğin açılışında konuşan TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Kübra Erman Karaca, içinden geçilen sürecin etkisiyle bir yıl öncekinden çok daha farklı bir dünyada yaşayan, çok daha farklı insanlar haline gelindiğini söyledi.

Bu değişimin ve farklılaşmanın temelinde ise Kovid-19 gibi küresel bir salgının yarattığı olağanüstü etkilerin yanı sıra bu etkilere en hızlı şekilde uyum sağlanmasını kolaylaştıran dijital teknolojilerin yer aldığına işaret eden Karaca, şunları kaydetti:

"Bugün dijital varlığımız, dün olduğu gibi fiziksel varlığımızın bir uzantısı değil, kendi başına bir varoluş konumunda. Bunu, salgına karşı getirilen sokağa çıkma yasağı ve daha pek çok kısıtlama karşısında gıda, dinlence, rekreasyon, üretim ve eğitim gibi insanoğlunun en temel ihtiyaçlarının beklenenden çok daha kısıtlı oranda kesintiye uğramasından anlıyoruz. Dolayısıyla artık çok farklı bir dünyadayız ve bunu kabullenmemiz gerekiyor. Değişimin getirdiği doğal korkuların etkisiyle geleneksel kalıplara sımsıkı sarılarak dijital bir dünyada var olmayı reddettiğimizde bir anlamda varoluş krizi yaşamamız dahi olası. Bunun yalnızca bireysel değil, kurumsal ve sektörel açılardan da geçerli olduğuna inanıyorum."

"E-ticaret pazarı daha da büyüyecek"

Kübra Erman Karaca, bu yeni dünyaya giden yolun taşlarını, e-ticaret sektörü ile perakende sektörünün entegrasyonunun döşediğini belirterek, "Dijital ekonomiye geçiş olarak tanımladığımız ve son 20 yıldır Endüstri 4.0 çatısı altında yaşadığımız dönem, bu günlerin sinyalini veriyordu. Kovid-19 salgınına karşı gösterilen dijital refleks, bu geçişi belki de 10 yıldan kısa bir süreye indirecek gibi görünüyor." dedi.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de internet kullanımı ve ziyaretlerinin ilk vakaların görülmeye başladığı günden itibaren arttığını anımsatan Karaca, ilk günlerde yaşanan düşüşün ardından 19 Mart itibarıyla kapanan perakende mağazaları ve uygulanan kampanyalarla birlikte tekrar hızlı yükselişe geçtiğini kaydetti.

Mağazaların kapanmasının, 23 Mart haftasında tüketicilerin giyim ve ayakkabı sektöründeki alışveriş¸ uygulamalarını indirmelerini tetikleyerek indirilme sayısında haftalık yüzde 19 artış sağladığını vurgulayan Karaca, şöyle devam etti:

"Elektronik ürün satışı yapan firmalar, yaşamın evlere taşınması ile yükselişe geçti. Elektronik kategorisi, mağazaların kapanmasının ardından hızlı bir yükseliş gösterdi. Yine bu kategoride faaliyet gösteren mobil uygulamalar, mağazaların kapanmasının ardından indirilme ve günlük aktif kullanıcı sayılarında yüzde 50 ve üzeri artış yakaladı.

Elimizde henüz 2020 yılının e-ticaret performansına ilişkin kesin rakamlar olmasa da tüm bu erken dönem verileri işaret ediyor ki, 2019 yılında yüzde 39 büyüme ile 83 milyar liralık hacme ulaşan, 2015-2019 yılları arasında yakaladığı ortalama yüzde 35'lik büyüme hızı ile Türkiye'nin hızla büyüyen, gelişen ve en dinamik sektörleri arasında yer alan e-ticaret pazarı daha da büyüyecek. Kuvvetle muhtemeldir ki bu 83 milyar TL'lik pazarın 45 milyar TL'sini oluşturan perakende, payını daha da artıracak."

Karaca, bunda tüketicilerin yeni dünyada kalıcı olacak alışkanlıklarının önemli payı olduğuna dikkati çekerek, tüketicilerin artık daha az fiziksel temaslı bir dünyada yaşayacağını söyledi.

"e-ticaret ve perakendenin yakınsamasına Kovid-19 sonrası daha büyük görevler düşecek"

TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Karaca, perakendenin yanı sıra ülke ekonomisine değer katan tüm sektörlerin dijitalleşmesinin, sürdürülebilirlik odaklı sosyal yatırımlar yapmasının ve toplumsal cinsiyet eşitliğine vereceği öncelikle ekonomiye toplumsal katılımı artırmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

e-ticaret ve perakende sektörlerinin yakınsamasına özellikle de Kovid-19 sonrasındaki dünyada her zamankinden daha büyük görevler düşeceğine işaret eden Karaca, "Ülkemizin, sağlam bir altyapıya sahip perakende ve e-ticaret ekosistemleri, dijitalleşmeye ilgi duyan nüfusu ve yenilikçilik tutkusunu hiçbir zaman kaybetmeyen genç nesillerinin gücüyle bu yeni dönemi yönlendiren ülkeler arasında yer alacak bir potansiyele sahip olduğuna inanıyorum. Bu potansiyeli canlandıracak olansa elbette ki e-ticaret ve perakende sektörleri olacak." diye konuştu.

"Zaman giderek 'rekaber' çalışmanın getirdiği bir düzene geçiyor"

Alkaş Yönetim Kurulu Başkanı Avi Alkaş da dijitalleşmenin önemine ve etkilerine değinirken, "Zaman giderek, rekabetçi olmanın yanı sıra ve öncesinde daha çok 'rekaber' çalışmanın getirdiği bir düzene geçiyor. Bu 'rekaber' yaklaşımla rekabetçi şirketlerin dahi beraber pazarı büyütmeleri, birlikte gelişimleri teşvik etmeleri çok önem kazanacak." ifadelerini kullandı.

Bunun gerçekleştirilmesi için FutureCommerce360 gibi etkinliklerin, konunun ele alınmasının önemine işaret eden Alkaş, şirket olarak ellerinden gelen tüm desteği vereceklerini söyledi.