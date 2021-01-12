FutureCommerce360 Konferansı - Son Dakika

FutureCommerce360 Konferansı

12.01.2021 12:09
FutureCommerce360 Konferansı, System.String[]

Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Kübra Erman Karaca, "Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2020 verileri özellikle sosyal medya platformlarının kullanımındaki aktifliğiyle dikkati çeken Türkiye'de internet kullanım oranının yüzde 80'e yaklaştığını ortaya koydu.

Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Kübra Erman Karaca, " Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2020 verileri özellikle sosyal medya platformlarının kullanımındaki aktifliğiyle dikkati çeken Türkiye'de internet kullanım oranının yüzde 80'e yaklaştığını ortaya koydu." dedi.

Karaca, Alkaş tarafından düzenlenen, perakende sektörünün ve e-ticaretin paydaşlarının bir araya geldiği FutureCommerce360 Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Türk toplumunun yeniliğe açık ve adaptasyon kabiliyeti yüksek olan bir topluluk olduğunu söyledi.

"Toplum olarak hem iş yaşamı hem de sosyal yaşamda başarılı bir dijital dönüşüm sınavı verdiğimizi söyleyebiliriz. Bu sınavın başarında hiç kuşkusuz perakende, e-ticaret ve bilişimin oluşturduğu dijital masanın rolü yadsınamaz. 2021 ise bu dijital masayı yeni aktörlerle ve yaklaşımlarla genişletme yılı olacak" diyen Karaca şöyle devam etti:

"2020 yılının hangi sektörden hangi firmadan olursak olalım hepimiz için zor bir yıldı. Sağlık gibi en temel insanı kaygıların biran için bile azalmadığı günleri birlikte yaşadık. Bu vesileyle 2021'in tüm insanlık için salgının ve etkilerinin ortadan kalktığı hepimizin yeniden aynı masada yüz yüze sıcaklığını hep birlikte paylaştığı anlamlı bir yıl olmasını diliyorum. 2020 bir bakıma fiziksel olarak birbirimizden uzak olsak ta ortak gündemlerimiz için iletişimimizi ve etkileşimimizi arttırmanın dijital masaların etrafında toplanmamızın ne kadar önemli olduğunu gösterdi.

Hatta bu masayı kuranların bilişim, perakende ve e-ticaret eko sistemi olduğunu söylemek bir abartı olmayacaktır. Zira bu süreçte insan yaşamının ve sağlığının birinci planda olduğu salgınla mücadele konusunda en büyük desteğin teknolojiden beklendiğini ve şirketlerinin kaynaklarının bu yöne aktardığını yakından deneyimledik. TÜİK 2020 verileri özellikle sosyal medya platformlarının kullanımındaki aktifliğiyle dikkat çeken Türkiye'de internet kullanım oranının yüzde 80'e yaklaştığını ortaya koydu. Salgın ile birlikte hayatımızın merkezine giren uygulama ve teknolojilerin kendilerini geliştirmeye ve devam edeceğini bugünden görebiliyoruz. Bir kaç yılda geldiğimiz noktaya birkaç ayda gelmenin etkisiyle bu çevikliğe ayak uydurabilenler güçlenerek ayakta dururken, dönüşüme ayak uyduramadığı için yok olma tehlikesi ile kalan birçok yapı olacak."

Karaca, McKinsey'nin yaptığı bir analize göre, 2021'in tüm dünya için yeni normale bir geçiş süreci olmasını öngördüğünü belirtti.

Bu yeni normalin en çok öne çıkacak trendinin intikam alışverişi veya harcaması olması görüşü paylaşıldığının altını çizen Karaca, "2019 Türkiye e-ticaret pazarının büyüklüğü yüzde 39 büyümeyle 83,1 milyar lira olarak ölçülmüştür. E- ticaret dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ölçek rekabetin olduğu bir sektördür. Bu nedenle büyümenin büyük bir kısmı lider şirketlerden geliyor. Yabancı oyuncuların pazara girmesi ve yerli oyuncuların yatırımlarıyla artan bu trendin gelecek yıllarda artmasını öngörüyoruz." diye konuştu.

"Bu yılın teması yeşermek yeni ufuklara yeni umutlara doğru yol açmak"

Alkaş/Han Spaces Yönetim Kurulu Başkanı Avi Alkaş da geçen yılın ayakta kalmak, yaşama tutunmak temasıyla geçtiğini bu yılın temasının ise yeşermek yeni ufuklara yeni umutlara doğru yol açmak olduğu belirtti.

Alkaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Benim gibi ikinci dünya savaşı sonrası nüfus patlaması kuşağıyla X'lerin Y'lerin hatta milenyum kuşaklarının bir arada çalışabileceğini, bir örnek oluşturabilmek adına bende bugün sizlerin huzurunda bir çift laf etmeden edemedim. Digital Network Alkaş kanalıyla bu platformdan olabildiğince çok görüş alışverişine yardımcı olmaya, bu konuda hizmet üretmeye ve dolayısıyla daha iyi çözümlerin, daha akılcı çözümlerin devreye girmesi için bu tür çalışmaların yararına gereğine çokça inanıyoruz.

Dolayısıyla gerek bizi bu konularda destekleyen sivil toplum kuruluşlarımız olsun, gerek sektör paydaşlarımızı olsun, hep birlikte birle birin ikiden daha büyük değerler edebileceği birleşerek yükseldiğimiz takdirde birle birin toplamının iki değil de 4'e çıkabileceğini karelerinin alınması örneğinde olduğu gibi. Güzel uygulamalara inşallah bu platformlar aracılığıyla bizde hizmette bulunacağız."

Alkaş Genel Müdürü, Yonca Aközer ise 2020 yılından gerçekten büyük bir ders aldıklarını söyledi.

Teknolojiyi salgınlar geçirmiş ve geçiren endişeli müşteriyi daha mutlu etmek için kullanılması gerektiğini belirten Aközer, "2021 yılı yeni, değişen müşteriyi daha iyi anlayacağımız ve nasıl daha iyi hizmet vereceğimizi tartışacağımız bir yıl olacak." açıklamasında bulundu.

Türkiye İstatistik Kurumu, Yönetim Kurulu, Bilişim, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi FutureCommerce360 Konferansı - Son Dakika Ekonomi


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